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América do Sul
Pelo menos 41 mortos em naufrágio de ferry na Guiana. Mais de 60 pessoas continuam desaparecidas
21 jul, 2026 - 21:01 • Redação, com Reuters
Autoridades locais suspeitam que a tripulação poderia estar a consumir drogas enquanto conduzia a embarcação ao largo da costa guianesa.
Um barco com 179 pessoas a bordo naufragou na madrugada de domingo ao largo da costa da Guiana e o Governo do país já conta com 41 mortos, informaram esta terça-feira as autoridades locais.
Com destino a Port Kaituma, a oeste deste país da América do Sul, a embarcação MV Barima partiu na tarde de sábado da capital Georgetown.
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Até ao momento já foram resgatados 77 passageiros, mas mais de 60 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o executivo.
As autoridades locais suspeitam que a tripulação poderia estar a consumir drogas enquanto conduzia o ferry e estão a ser investigados como responsáveis pela tragédia.
O Governo guianês informou ainda que 16 embarcações foram mobilizadas para a zona do naufrágio, onde mergulhadores franceses e locais lideram as operações de busca.
O comandante da embarcação e pelo menos outro membro da tripulação encontram-se sob custódia policial, depois de terem testado positivo para consumo de marijuana, segundo as autoridades.
A Guiana conquistou a independência do Reino Unido em 1966.
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