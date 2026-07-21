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Pelo menos 41 mortos em naufrágio de ferry na Guiana. Mais de 60 pessoas continuam desaparecidas

21 jul, 2026 - 21:01 • Redação, com Reuters

Autoridades locais suspeitam que a tripulação poderia estar a consumir drogas enquanto conduzia a embarcação ao largo da costa guianesa.

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Um barco com 179 pessoas a bordo naufragou na madrugada de domingo ao largo da costa da Guiana e o Governo do país já conta com 41 mortos, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

Com destino a Port Kaituma, a oeste deste país da América do Sul, a embarcação MV Barima partiu na tarde de sábado da capital Georgetown.

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Até ao momento já foram resgatados 77 passageiros, mas mais de 60 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o executivo.

As autoridades locais suspeitam que a tripulação poderia estar a consumir drogas enquanto conduzia o ferry e estão a ser investigados como responsáveis pela tragédia.

O Governo guianês informou ainda que 16 embarcações foram mobilizadas para a zona do naufrágio, onde mergulhadores franceses e locais lideram as operações de busca.

O comandante da embarcação e pelo menos outro membro da tripulação encontram-se sob custódia policial, depois de terem testado positivo para consumo de marijuana, segundo as autoridades.

A Guiana conquistou a independência do Reino Unido em 1966.

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