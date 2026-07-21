Petróleo atinge 91 dólares, o valor mais alto em cinco semanas

O preço Brent, o petróleo de referência para a Europa, subiu 2% esta terça-feira, para 91,05 dólares, atingindo o valor mais elevado em cinco semanas.

A inflação nos preços do petróleo acontece após dez dias de bombardeamentos dos EUA contra o Irão e de ataques de Teerão contra alvos em países na região do Golfo Pérsico.

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Para agravar a situação, os rebeldes Houthis do Iémen anunciaram que um bloqueio naval à Arábia Saudita, no Estreito de Bab el-Mandeb, conhecido como a "Porta das Lágrimas", que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que os Houthis ainda não bloquearam o Estreito de Bab el-Mandeb, mas ameaçou agir caso isso aconteça.

"Até agora isso não aconteceu. Pode acontecer, mas nós tratamos dessas situações. Se algo desse género acontecer, nós resolvemos", declarou Trump.

No entanto, o anúncio dos Houthis parece já estar a produzir efeitos. Dois navios petroleiros, que tinham acabado de carregar crude saudita no porto de Yanbu, no Mar Vermelho, com destino à China e à Índia, inverteram a rota esta terça-feira, seguindo em direção ao Canal de Suez, em vez de atravessarem o Estreito de Bab el-Mandeb rumo ao oceano Índico.

"Estes acontecimentos representam as primeiras alterações confirmadas nas rotas comerciais de navios petroleiros na sequência do embargo anunciado pelos Huthis e deverão agravar as perturbações nas exportações de crude da Arábia Saudita e nos padrões de navegação na região", afirmou esta terça-feira o grupo britânico de gestão de risco marítimo Vanguard.