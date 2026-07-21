Sinistralidade rodoviária é a principal causa de morte entre os cinco e os 29 anos em todo o mundo

Com quase 60 % da população mundial a viver atualmente em áreas urbanas, a crescente procura por mobilidade ameaça sobrecarregar os sistemas de transportes que foram, em grande parte, concebidos a pensar nos veículos motorizados particulares

Segundo a OMS, o mundo passou por profundas mudanças no tráfego rodoviário durante este período, com o aparecimento de novos meios de transporte e um aumento acentuado na utilização de motociclos.

Ainda assim, os acidentes rodoviários continuam a ser a principal causa de morte entre crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 29 anos.

Apesar do aumento de mais de mil milhões de veículos motorizados nas estradas de todo o mundo, as mortes em acidentes rodoviários diminuíram 21 % entre 2011 e 2025 , de acordo com novos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Este progresso demonstra que a mudança é possível quando os países investem em sistemas rodoviários seguros. Nos últimos 15 anos, fizemos progressos reais na redução das mortes nas estradas, apesar do aumento do número de veículos e de mudanças significativas na forma como as pessoas se deslocam”, afirmou o Diretor-Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Os novos dados da OMS surgem no momento em que os líderes mundiais adotam esta terça-feira uma nova declaração de progresso da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) sobre segurança rodoviária . A declaração visa impulsionar a ação global para cumprir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de uma redução de 50% nas mortes e lesões graves nas estradas até 2030, em comparação com os níveis de 2021.

Com o aumento das aplicações de transporte partilhado e de entregas, o número de motociclos mais do que triplicou entre 2011 e 2025 . As mortes entre motociclistas representam agora quase um terço das mortes rodoviárias a nível mundial . O uso de um capacete de motociclo seguro reduz o risco de morte num acidente em mais de seis vezes.

“Felicito os países pela forte declaração política que estão a adotar hoje, que visa acelerar as medidas para garantir que mais estradas sejam concebidas a pensar primeiro nas pessoas, e não nos veículos motorizados, tendo a segurança como prioridade. Todas as mortes nas estradas são evitáveis e nenhuma é aceitável”, acrescentou.

Estradas mais seguras para um futuro mais seguro

Novas formas de mobilidade, incluindo trotinetas elétricas, bicicletas elétricas e veículos autónomos, apresentam tanto desafios como oportunidades para os responsáveis pelo planeamento dos transportes e os decisores políticos. A OMS está a trabalhar para colmatar lacunas nas leis e regulamentos, promover normas de segurança consistentes e está a reunir especialistas de renome para encontrar novas formas de garantir que todos os novos veículos e tecnologias sejam seguros.

"Mais de metade de todas as mortes nas estradas dizem respeito a pessoas que nem sequer estão num carro – estão a caminhar, a andar de bicicleta ou de motocicleta. Quando as estradas são concebidas como se apenas os condutores de automóveis fossem importantes, estas pessoas ficam perigosamente expostas», afirmou o Dr. Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes, Promoção e Prevenção da Saúde da OMS.

“Sabemos o que funciona — legislação rigorosa e aplicação da lei, infraestruturas seguras e veículos, com especial atenção à redução da velocidade e ao combate à condução sob o efeito de álcool ou drogas. Esta declaração significa que todos temos de ir mais longe e mais depressa”, acrescenta.

Em todo o mundo, 10 países reduziram as mortes nas estradas em 50 % na década que terminou em 2021 e mais de metade de todos os países registaram uma diminuição do número de mortes nesse período.

No entanto, os progressos são desiguais, com uma redução de 36% no número de mortes na Região Europeia da OMS, uma redução de 15% na Região do Pacífico Ocidental, uma redução de 2% na Região do Sudeste Asiático da OMS, nenhuma alteração nas taxas nas Américas e um aumento de 17% no número de mortes na Região Africana da OMS.

A declaração da ONU afirma que o reforço da segurança rodoviária é fundamental para melhorar a saúde pública e o desenvolvimento sustentável em geral. Um maior número de pessoas a optar por caminhar, andar de bicicleta e utilizar os transportes públicos pode reduzir o congestionamento, melhorar a qualidade do ar, criar cidades mais habitáveis e promover vidas mais saudáveis e mais longas.