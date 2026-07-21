Tom Hiddleston conta a história de Pompeia em docudrama sobre sobreviventes

A produção tem um formato misto, que combina conversas entre Hiddleston e vários especialistas na Antiguidade Clássica e uma dramatização dos eventos seguindo três romanos apanhados pelo Vesúvio : um jovem aprendiz, uma mulher de negócios e um membro da Guarda Pretoriana.

Para esta minissérie da National Geographic de três episódios , o ator reencontrou Kevin R. Wright, produtor executivo de "Loki", e viajou até Pompeia para investigar a cronologia do desastre e encontrar sobreviventes.

"Foi uma surpresa completa e, de repente, pareceu ser uma porta de entrada para uma forma muito dinâmica de contar a história de seres humanos comuns envolvidos num momento extraordinário , tendo de tomar decisões que pareciam muito relevantes e contemporâneas", afirmou Hiddleston.

Este intervalo deu às pessoas cerca de 24 horas para tomarem diferentes decisões : ficar, iniciar missões de salvamento, tirar animais da cidade, fugir de barco.

" Pompeia é um sítio arqueológico ativo ", disse à Lusa o ator, numa entrevista sobre a nova série "Pompeia: Antes do Desastre", que se estreia a 23 de julho no Disney+ Portugal. " Eu pensava que tinha sido instantâneo, que a erupção e soterramento tinham acontecido ao mesmo tempo ", revelou. " O que eu não sabia é que durou um dia desde a primeira erupção até à cidade estar enterrada ".

Depois de "Loki", o ator Tom Hiddleston regressa aos ecrãs para contar a história verdadeira da cidade romana de Pompeia, que em 79 d.C. foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio , num "docudrama" que investiga o destino dos sobreviventes.

"Graças aos registos académicos atuais, é possível rastrear as escolhas das pessoas através da quantidade de "graffítis" e inscrições, evidências encontradas nas paredes de Pompeia", explicou o ator. "Por causa destas inscrições, que é algo que eu não sabia antes, descobrimos que houve sobreviventes".

O processo seguido é olhar para nomes nas paredes de Pompeia e procurá-los fora da cidade após a erupção. "É quase 100% garantido que esse indivíduo escapou e essa é uma história que considero incrivelmente comovente", continuou. "Numa emergência, seres humanos comuns conseguiram juntar-se, ajudar-se uns aos outros e salvarem-se".

Tom Hiddleston, ator de "Cavalo de Guerra" e "O Homem que Mudeou o Mundo", estudou a Antiguidade Clássica na Universidade, sabe latim e tem um fascínio de décadas sobre este período da história. Foi assim que surgiu a oportunidade de liderar este projeto, que começou com um contacto por parte de Alan Eyres, dos Plimsoll Studios, que sabia do interesse do ator no tema e que tinha visto a série "Loki", cujo primeiro episódio começa precisamente em Pompeia.

"Loki é uma série sobre pertença, identidade, propósito e tempo", descreveu o ator, sublinhando que o personagem, que já assumira em "Thor" e "Os Vingadores", é puxado para fora do tempo e as questões exploradas passam pela autodeterminação e se estarmos ou não no controlo do nosso destino.

"Ele [Eyres] bateu à porta da minha paixão sobre a Antiguidade, que carrego comigo desde sempre", lembrou. Hiddleston considerou que tinha chegado a um ponto da sua carreira em que poderia contar esta história de uma forma diferente.

"Tinha experiência suficiente a contar histórias para ser bastante dinâmico e criativo com a gramática cinematográfica, imergindo o público de uma forma envolvente e emocionante", considerou o ator. "E recontando a história de Pompeia de uma forma original, como eu esperava, e guiado pela empatia e compaixão, bem como por um enorme respeito pelo rigor académico e pelo registo arqueológico e histórico".

O tom imersivo serve, disse o ator, para tentar que a audiência sinta o mesmo que ele sentiu quando foi pela primeira vez a Pompeia, em 1998, quando tinha 17 anos e estudava latim. "Estava prestes a entrar para o último ano e acabar os exames para me candidatar à universidade e a minha visita a Pompeia foi imediatamente, instantaneamente e extraordinariamente como entrar no passado".

"Pompeia: Antes do Desastre" estreia-se a 23 de julho no Disney+ Portugal e, a 27 de julho, no National Geographic Portugal. A banda sonora original é composta por Aisling Brouwer.