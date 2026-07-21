Violentos protestos na Índia fazem dezenas de feridos entre os manifestantes

O movimento jovem indiano “Cockroach” afirmou que vai prosseguir com os protestos exigindo a demissão do ministro da Educação, esta terça-feira, um dia depois de protestos violentos terem perturbado o centro de Deli. Ainda assim, garantiam que não haverá mais protestos devido à violência policial. Milhares de manifestantes de Deli e de cidades e vilas vizinhas reuniram-se para marchar até ao parlamento na segunda-feira, juntando-se a um movimento que começou como uma sátira online, mas que acabou por se tornar o maior desafio para o terceiro mandato do primeiro-ministro Narendra Modi. A Polícia de Deli informou que cerca de 180 pessoas, incluindo 118 agentes de segurança e da polícia e 60 manifestantes, ficaram feridas na segunda-feira durante os confrontos no centro de Deli. O fundador do autodenominado Partido Cockroach Janta (CJP) afirmou que mais de 150 manifestantes estavam a receber tratamento no hospital.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de feridos nos confrontos de segunda-feira, nos quais a polícia agrediu os manifestantes com bastões e disparou gás lacrimogéneo para os afastar. O movimento, que já dura há vários meses e é liderado pelo autodenominado «Cockroach Janta Party» (CJP), conquistou o apoio de milhões de jovens indianos da Geração Z que exigem a demissão do ministro da Educação, Dharmendra Pradhan, devido a fugas de informações sobre os exames que afetaram mais de dois milhões de estudantes em maio. O movimento afirma que a fuga das provas de um exame nacional de admissão à faculdade de medicina, em maio — que obrigou os estudantes a repetir o exame e levou alguns a tirarem a própria vida —, foi um sinal de corrupção profundamente enraizada no sistema educativo. Quase 180 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais públicos nas proximidades na segunda-feira, tendo a maioria recebido alta após os primeiros socorros, na sequência de confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança, durante os quais a polícia recorreu a bastões e gás lacrimogéneo.

"O protesto contra o ministro da Educação continua em Jantar Mantar", afirmou o movimento CJP numa publicação no X. “Podíamos ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor para vos proteger das ações desumanas da Polícia de Deli”, afirmou o fundador do CJP, Abhijeet Dipke, numa publicação no X, pedindo desculpa aos apoiantes, especialmente às raparigas que, segundo ele, foram agredidas por agentes de polícia do sexo masculino. O movimento ganhou força após o apoio do ativista Sonam Wangchuk, que iniciou uma greve de fome a 28 de junho, mas foi levado à força para um hospital pelas autoridades no sábado.

“Espancaram-nos até ficarmos cheios de hematomas e danificaram o nosso local de protesto”, disse Sahil Singh, um manifestante do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, à Reuters. “Queremos que haja responsabilização, o que passa pela demissão de Pradhan.” Na segunda-feira, o ministro da Saúde, J.P. Nadda, reuniu-se com dois líderes do CJP e solicitou tempo para discutir as suas exigências no seio do governo. As exigências incluem a libertação de Wangchuk, a demissão de Pradhan e uma indemnização de 10 milhões de rúpias (104 000 dólares) para cada estudante que se suicidou na sequência da fuga de informação. Cerca de uma dúzia de estudantes suicidar-se após a fuga das questões do exame, segundo noticiaram os meios de comunicação locais. O aumento da popularidade do CJP reflete as frustrações entre os jovens indianos, incluindo a escassez de emprego, bem como os vazamentos de exames, que, segundo eles, ocorrem com frequência.