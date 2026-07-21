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Ucrânia
Zelensky muda comandante das Forças Armadas
21 jul, 2026 - 21:06 • Ricardo Vieira, com Reuters
Presidente ucraniano também propôs ao antigo ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov — cuja inesperada demissão desencadeou uma crise política — um "cargo de relevo" para supervisionar a componente tecnológica do Estado.
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta terça-feira a substituição do comandante em chefe das Forças Armadas.
O major-general Mykhailo Drapatyi é o novo homem forte das Forças Armadas, cargo até agora ocupado por Oleksandr Syrskyi.
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No seu discurso ao país esta terça-feira à noite, Volodymyr Zelensky afirmou também que propôs ao antigo ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov — cuja inesperada demissão desencadeou uma crise política — um "cargo de relevo" para supervisionar a componente tecnológica do Estado.
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