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Reino Unido
Andy Burnham aprova uso de bases militares britânicas pelos EUA contra o Irão
22 jul, 2026 - 00:38
Chefe de Governo britânico acredita que os ataques norte-americanos são "defensivos", aproximando-se ao posicionamento político seguido pelo antecessor Keir Starmer.
O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, aprovou a utilização de bases militares britânicas pelos Estados Unidos da América (EUA) em operações contra o Irão, avançou o portal "Bloomberg".
Esta decisão acontece no 11º dia de vaga de ataques aéreos contra o Irão desde o fim do cessar-fogo.
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O chefe de Governo britânico acredita que os ataques norte-americanos são "defensivos", aproximando-se ao posicionamento político seguido pelo antecessor Keir Starmer.
A escolha de Burnham surgiu na sequência de uma reunião de ministros e autoridades de segurança realizada antes de assumir o cargo na segunda-feira.
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Após a tomada de posse, Burnham discutiu a situação com Presidente dos EUA, Donald Trump, num telefonema, reafirmando o compromisso do Reino Unido com a "proteção da segurança marítima" no estreito de Ormuz.
Na última semana, Trump ameaçou alargar os alvos dos ataques no Irão para incluir centrais energéticas e pontes, enviar forças terrestres para tomar a ilha de Kharg, principal centro petrolífero iraniano, e bombardear uma instalação subterrânea ligada ao programa nuclear, conhecida como Pickaxe Mountain.
Na terça-feira, Trump afirmou que os EUA irão destruir essa instalação na montanha "muito em breve".
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