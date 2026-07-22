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Médio Oriente
EUA já gastaram mais de 30 mil milhões na guerra com Irão, diz o Pentágono
22 jul, 2026 - 00:16 • Redação, com Reuters
Apesar da informação oficial, uma fonte disse à Reuters, em março, que a administração Trump estimava que os primeiros seis dias da guerra tinham custado, pelo menos, 11,3 mil milhões de dólares.
A guerra dos Estados Unidos da América (EUA) no Irão já custou mais de 30 mil milhões de euros (37,5 mil milhões de dólares), afirmou esta terça-feira o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, o que representa um aumento de quase 8 mil milhões de dólares em relação à última estimativa divulgada publicamente.
Hegseth disse aos legisladores, durante uma audiência em Washington, que este valor inclui determinados aspetos da guerra, bem como os custos previstos até 30 de setembro.
Não é claro de que forma o Pentágono chegou ao valor de 37,5 mil milhões de dólares. Uma fonte disse à Reuters, em março, que a administração Trump estimava que os primeiros seis dias da guerra tinham custado, pelo menos, 11,3 mil milhões de dólares.
Hegseth afirmou ainda aos legisladores que o treino militar terá de ser reduzido caso não haja um reforço urgente do financiamento.
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Esta é a primeira vez que Hegseth, que compareceu perante a Comissão das Dotações Orçamentais do Senado juntamente com o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, responde publicamente a perguntas dos legisladores desde que as Forças Armadas norte-americanas retomaram as operações contra o Irão no início deste mês.
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Não houve qualquer reação imediata por parte do Ir(...)
Com apenas seis meses até às eleições intercalares, nas quais os republicanos de Trump poderão enfrentar dificuldades para manter a maioria na Câmara dos Representantes, os democratas surgem fortalecidos nas sondagens de opinião pública, procurando associar a impopular guerra no Irão ao aumento do custo de vida.
Um frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irão colapsou no início deste mês e ambas as partes têm realizado ataques diários, uma contra a outra.
O número de militares norte-americanos mortos na guerra contra o Irão subiu para 17 durante o fim de semana, enquanto as autoridades analisam os restos mortais de outro soldado desaparecido após um ataque a uma base na Jordânia. Foi confirmado que dois dos 17 militares morreram quando o Irão atacou efetivos norte-americanos na Jordânia.
Cerca de 430 militares dos EUA ficaram feridos até agora no conflito, que começou no final de fevereiro. O Pentágono informou na segunda-feira que 100 militares ficaram feridos desde 7 de julho, mas que 96% já regressaram ao serviço. Não ficou claro quantos desses, se algum, estão incluídos no total de 430 feridos constante da base de dados pública do Pentágono.
Na última semana, Trump ameaçou alargar os alvos dos ataques no Irão para incluir centrais energéticas e pontes, enviar forças terrestres para tomar a ilha de Kharg, principal centro petrolífero iraniano, e bombardear uma instalação subterrânea ligada ao programa nuclear, conhecida como Pickaxe Mountain.
Na terça-feira, Trump afirmou que os EUA irão destruir essa instalação na montanha "muito em breve".
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