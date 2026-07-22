EUA já gastaram mais de 30 mil milhões na guerra com Irão, diz o Pentágono

A guerra dos Estados Unidos da América (EUA) no Irão já custou mais de 30 mil milhões de euros (37,5 mil milhões de dólares), afirmou esta terça-feira o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, o que representa um aumento de quase 8 mil milhões de dólares em relação à última estimativa divulgada publicamente.

Hegseth disse aos legisladores, durante uma audiência em Washington, que este valor inclui determinados aspetos da guerra, bem como os custos previstos até 30 de setembro.

Não é claro de que forma o Pentágono chegou ao valor de 37,5 mil milhões de dólares. Uma fonte disse à Reuters, em março, que a administração Trump estimava que os primeiros seis dias da guerra tinham custado, pelo menos, 11,3 mil milhões de dólares.

Hegseth afirmou ainda aos legisladores que o treino militar terá de ser reduzido caso não haja um reforço urgente do financiamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Esta é a primeira vez que Hegseth, que compareceu perante a Comissão das Dotações Orçamentais do Senado juntamente com o presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, responde publicamente a perguntas dos legisladores desde que as Forças Armadas norte-americanas retomaram as operações contra o Irão no início deste mês.