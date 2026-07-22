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Julgamento de Nicolás Maduro nos EUA arranca em junho de 2027

22 jul, 2026 - 23:48 • Redação, com Reuters

Se o antigo chefe de Estado venezuelano for condenado, poderá enfrentar pena de prisão perpétua.

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A abertura do julgamento do deposto Presidente venezuelano Nicolás Maduro e da sua mulher nos Estados Unidos da América (EUA) ficou marcada para dia 1 de julho de 2027, anunciou esta quarta-feira um juiz norte-americano.

Capturados no início do ano e acusados de narcotráfico, Maduro e a esposa compareceram à audiência durante pouco mais de 20 minutos, vestidos com uniforme bege, para saber a data do arranque deste processo criminal mediático.

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Em reação, a defesa do casal já anunciou que vai pedir para arquivar o processo, já que Maduro deve, no seu entender, de beneficiar de imunidade por ser um antigo chefe de um Estado soberano.

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Apesar de ambos se declararem inocentes, o antigo chefe de Estado venezuelano, de 63 anos, vai ter de responder por quatro acusações. Se for condenado, poderá enfrentar pena de prisão perpétua.

Já a mulher Cilia Flores, de 69 anos, vai enfrentar três acusações.

Esta decisão surge depois de o Governo dos EUA ter autorizado a Venezuela a pagar os honorários de advogado do casal, depois de alguns entraves da Casa Branca.

Desde a captura de Maduro, a Venezuela tem sido governada pela sua antiga vice-presidente, Delcy Rodríguez, que estreitou relações com a administração Trump.

Os EUA aliviaram, entretanto, algumas sanções sobre o setor petrolífero venezuelano, permitindo a expansão de projetos de petróleo e gás por empresas estrangeiras no país.

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