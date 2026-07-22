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Sismos de 24 de junho
Mais de 5.300 mortos na Venezuela, 130 são portugueses
22 jul, 2026 - 19:28 • Catarina Magalhães
Há ainda 31 portugueses e lusodescendentes desaparecidos após os dois sismos que atingiram a Venezuela a 24 de junho.
O número de mortos provocado pelos sismos na Venezuela subiu para 5.346, de acordo com o último balanço oficial divulgado esta quarta-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
O número de feridos manteve-se inalterado nos 16.740 e já o número de desalojados ultrapassa 23.122 pessoas, que continuam a viver em acampamentos improvisados em estádios, praças ou passeios.
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Esta quarta-feira o número de portugueses e lusodescendentes subiu para 130 mortos, sendo que 112 destes são lusodescendentes.
Entre as vítimas, contam-se 102 adultos e 28 menores.
Porém, 31 cidadãos portugueses continuam desaparecidos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho.
Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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