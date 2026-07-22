A OpenAI anunciou esta terça-feira que perdeu o controlo de dois modelos de inteligência artificial durante um teste de segurança, que terminou com a invasão e ataque a uma startup, a Hugging Face.

O caso aconteceu na semana passada, mas só agora foi dado a conhecer pelo criador do ChatGPT, que se encontrava a testar capacidades de alguns dos seus modelos mais avançados de IA. Era suposto o ambiente ser controlado, mas o agente chegou à internet e invadiu a infraestrutura da startup para atingir o objetivo do teste que estava a realizar.

"Após investigação, agora sabemos que esse incidente específico foi causado por uma combinação de modelos da OpenAI — incluindo o GPT-5.6 Sol e um modelo ainda mais capaz em versão pré-lançamento — enquanto estavam a ser testados internamente", referiu a Open AI em comunicado na sua página.

A criadora do ChatGPT descreveu o incidente como "sem precedentes" que envolveu "recursos cibernéticos de última geração", acrescentando que estão a ser reforçadas medidas de segurança.