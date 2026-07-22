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Ondas de calor. França regista 5764 mortes em excesso em 15 dias
22 jul, 2026 - 15:38 • Reuters
Mais de metade das mortes em excesso foram registadas entre 25 e 27 de junho.
França registou 5.764 mortes em excesso em 15 dias, entre 17 de junho e 2 de julho, período em que o país foi atingido por ondas de calor, informou esta quarta-feira a agência nacional de saúde.
A ministra da Saúde, Stéphanie Rist, tinha inicialmente estimado o número de mortes em excesso no final de junho em 2.025.
A contagem, que inclui todas as mortes, independentemente da causa, representa um excesso de mortalidade de 36% durante o período, segundo a agência.
Mais de metade das mortes em excesso foram registadas entre 25 e 27 de junho.
As mortes de pessoas com 75 ou mais anos representaram cerca de dois terços do excesso de mortalidade.
O levantamento é ainda preliminar e os dados finais estarão disponíveis no final do verão.
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