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Ondas de calor. França regista 5764 mortes em excesso em 15 dias

22 jul, 2026 - 15:38 • Reuters

Mais de metade das mortes em excesso foram registadas entre 25 e 27 de junho.

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França registou 5.764 mortes em excesso em 15 dias, entre 17 de junho e 2 de julho, período em que o país foi atingido por ondas de calor, informou esta quarta-feira a agência nacional de saúde.

A ministra da Saúde, Stéphanie Rist, tinha inicialmente estimado o número de mortes em excesso no final de junho em 2.025.

A contagem, que inclui todas as mortes, independentemente da causa, representa um excesso de mortalidade de 36% durante o período, segundo a agência.

Mais de metade das mortes em excesso foram registadas entre 25 e 27 de junho.

As mortes de pessoas com 75 ou mais anos representaram cerca de dois terços do excesso de mortalidade.

O levantamento é ainda preliminar e os dados finais estarão disponíveis no final do verão.

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