Trump quer Infantino como próximo secretário-geral da ONU

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia o líder da FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), cargo atualmente ocupado pelo português António Guterres, segundo avança o jornal norte-americano "New York Post".

De acordo com o jornal, que cita fontes não identificadas, Trump considera que Infantino, de 56 anos, é uma figura "respeitada internacionalmente e com capacidade para unir diferentes setores". Avaliação que resulta, em parte, da relação estreita desenvolvida entre ambos durante a organização do Mundial 2026.

O sucessor de António Guterres, cujo mandato termina em dezembro, será escolhido este ano. A nomeação exige primeiro a recomendação do Conselho de Segurança da ONU, em que os EUA têm poder de veto, antes de ser confirmada pela Assembleia-Geral.

Durante os dois mandatos, Trump manteve uma relação tensa com a ONU, questionando o papel dos organismos multilaterais e retirando os EUA do Acordo de Paris sobre o clima, da Organização Mundial da Saúde e do Conselho de Direitos Humanos.

A ligação entre Trump e Infantino intensificou-se durante o Mundial 2026, organizado por EUA, México e Canadá, com várias aparições juntos em eventos ligados ao torneio.

Em dezembro, o Presidente norte-americano recebeu o primeiro Prémio da Paz da FIFA, atribuído pelo organismo dirigido pelo dirigente suíço.