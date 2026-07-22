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FIFA
Trump quer Infantino como próximo secretário-geral da ONU
22 jul, 2026 - 08:42 • Lusa
Informação avançada pelo "New York Post". Presidente da FIFA precisaria de apoio o Conselho de Segurança da ONU e, depois, de confirmação da Assembleia-Geral, para poder suceder ao português António Guterres já este ano.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoia o líder da FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), cargo atualmente ocupado pelo português António Guterres, segundo avança o jornal norte-americano "New York Post".
De acordo com o jornal, que cita fontes não identificadas, Trump considera que Infantino, de 56 anos, é uma figura "respeitada internacionalmente e com capacidade para unir diferentes setores". Avaliação que resulta, em parte, da relação estreita desenvolvida entre ambos durante a organização do Mundial 2026.
O sucessor de António Guterres, cujo mandato termina em dezembro, será escolhido este ano. A nomeação exige primeiro a recomendação do Conselho de Segurança da ONU, em que os EUA têm poder de veto, antes de ser confirmada pela Assembleia-Geral.
Durante os dois mandatos, Trump manteve uma relação tensa com a ONU, questionando o papel dos organismos multilaterais e retirando os EUA do Acordo de Paris sobre o clima, da Organização Mundial da Saúde e do Conselho de Direitos Humanos.
A ligação entre Trump e Infantino intensificou-se durante o Mundial 2026, organizado por EUA, México e Canadá, com várias aparições juntos em eventos ligados ao torneio.
Em dezembro, o Presidente norte-americano recebeu o primeiro Prémio da Paz da FIFA, atribuído pelo organismo dirigido pelo dirigente suíço.
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