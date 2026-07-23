- Noticiário das 23h
- 23 jul, 2026
-
Barack Obama regressa a Portugal para ser orador em fórum internacional
23 jul, 2026 - 22:20 • Diogo Camilo
Antigo presidente dos Estados Unidos vai estar no Game Changers Forum, que se realiza a 10 de outubro, na Meo Arena, em Lisboa. Carolina Patrocínio é a mestre de cerimónias.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vem a Portugal em outubro para participar como orador principal numa conferência sobre liderança, que se vai realizar a 10 de outubro, no MEO Arena, em Lisboa.
A organização do Game Changers Forum, que está na sua 6ª edição, anunciou que haverá mais de 30 oradores no seu palco principal e que Obama é o nome forte desta edição.
"A sua história, a sua liderança e o compromisso que mantém com a próxima geração de líderes representam tudo aquilo em que o Game Changers Forum acredita", refere em comunicado o fundador da conferência, Miguel Pina Martins.
Carolina Patrocínio, apresentadora de televisão, será a mestre de cerimónias do evento, que teve a sua última edição em maio deste ano, na qual estiveram vários ministros do Governo de Luís Montenegro e alguns dos maiores empresários do país.
Esta é a terceira vez em que Obama vai a Portugal para participar em eventos públicos: as duas primeiras como Presidente dos EUA, em 2010 e em 2016, e a última em 2018, já depois de abandonar a Casa Branca, para uma conferência no Porto sobre a crise climática.
- Noticiário das 23h
- 23 jul, 2026
-