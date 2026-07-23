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Debate televisivo com seis candidatos à liderança da ONU abre processo de escolha

23 jul, 2026 - 08:03 • Lusa

Intitulado o “Debate Público da ONU: O Próximo Secretário-Geral”, o evento terá a duração de 90 minutos, com o início marcado para as 17h locais (22h em Lisboa). Será transmitido pela UN Web TV.

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Os seis candidatos ao cargo de secretário-geral da ONU participam esta quinta-feira num debate televisivo no plenário da Assembleia-Geral, iniciativa que abre o processo de seleção do substituto de António Guterres a uma audiência global.

O debate está a ser organizado pela presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas, a alemã Annalena Baerbock, com o apoio da empresa de comunicação Bloomberg, cujos jornalistas Haslinda Amin e Romaine Bostick ficarão responsáveis pela moderação do evento.

Intitulado o “Debate Público da ONU: O Próximo Secretário-Geral”, o evento terá a duração de 90 minutos, com o início marcado para as 17h00 locais (22h00 em Lisboa).

“O debate televisivo de 90 minutos marca o primeiro debate público das Nações Unidas com candidatos a secretário-geral numa década, revitalizando uma importante plataforma para a transparência, prestação de contas e participação pública na seleção do próximo líder da Organização”, indicou o gabinete de Annalena Baerbock num comunicado enviado à agência Lusa.

Transmitido em direto e globalmente a partir do Salão da Assembleia-Geral em Nova Iorque, o debate público da ONU levará pessoas de todo o mundo ao coração das Nações Unidas num momento crucial para o multilateralismo”, acrescentou.

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São candidatos ao cargo a antiga presidente chilena Michelle Bachelet, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a ex-vice-presidente da Costa Rica Rebeca Grynspan, o ex-presidente senegalês Macky Sall, a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros do Equador María Espinosa Garcés e a diplomata da Guiana Carolyn Rodrigues Birkett.

No debate, os seis candidatos apresentarão as suas visões para o futuro da Organização e responderão a perguntas de jornalistas e do público sobre os desafios mais urgentes que a comunidade internacional enfrenta.

O debate será transmitido em direto pela UN Web TV, assim como nas plataformas e canais da Bloomberg.

“Num mundo cada vez mais fragmentado, as Nações Unidas precisam não só de um administrador-chefe excecional que torne a Organização adequada ao século XXI, mas também da liderança e integridade de alguém disposto a defender vigorosamente a Carta da ONU e todos os seus três pilares”, defendeu Annalena Baerbock.

A próxima pessoa a chefiar o Secretariado das Nações Unidas vai iniciar o mandato de cinco anos em 1 de janeiro de 2027, sucedendo ao antigo primeiro-ministro português António Guterres.

Em consonância com uma tradição de rotação geográfica, nem sempre observada, a posição de secretário-geral da ONU está a ser reivindicada pela América Latina.

Muitos países também defendem que uma mulher deve ocupar o cargo pela primeira vez nos 80 anos de história da ONU.

Contudo, a decisão final pertence aos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU (cinco permanentes e dez não permanentes), que devem iniciar o processo de seleção até ao final deste mês.

Na prática, a decisão poderá estar finalizada entre agosto e outubro.

Espera-se que no final deste ano a Assembleia-Geral da ONU formalize a nomeação, mas a data ainda não foi fixada.

António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017, tendo sido reconduzido para um segundo mandato de cinco anos, que termina no final deste ano.

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