- Noticiário das 18h
- 23 jul, 2026
-
Aviação
Discussão violenta entre 10 passageiros obriga voo a regressar a Tenerife
23 jul, 2026 - 18:50 • Redação*
Um voo com destino a Liverpool foi obrigado a dar meia volta, depois de o comandante considerar que a violência colocava em risco a segurança do voo. Os passageiros envolvidos na altercação foram retirados do avião.
Um voo da EasyJet com destino a Liverpool foi obrigado a regressar ao aeroporto de Tenerife, em Espanha, depois de uma violenta discussão, 30 minutos após a descolagem. O incidente com 10 passageiros, que provocou o caos a bordo, aconteceu na terça-feira.
Segundo a estação Sky News, o comandante decidiu dar meia volta por considerar que a violência colocava em risco a segurança do voo, segundo explicou o controlo de tráfego aéreo espanhol.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A aeronave foi recebida no aeroporto por agentes da polícia, a pedido da tripulação.
Os passageiros envolvidos na altercação foram retirados do avião, que posteriormente seguiu para Liverpool.
A companhia aérea confirmou que o voo EZY3352 regressou a Tenerife devido ao comportamento perturbador de um grupo de passageiros.
A EasyJet sublinhou que leva este tipo de incidentes "muito a sério" e que não tolera comportamentos abusivos dirigidos aos seus funcionários.
Nenhum dos cerca de 10 passageiros foi detido, apesar da intervenção da polícia espanhola. Eram todos cidadãos britânicos.
O avião aterrou em Liverpool às 02h19 com um atraso de uma hora e 54 minutos face ao horário previsto, com 186 passageiros a bordo.
Dados divulgados em 2023 indicam que os relatos de comportamentos disruptivos em voos quase triplicaram em comparação com o período anterior à pandemia de Covid-19.
- Noticiário das 18h
- 23 jul, 2026
-
- Lucro da EasyJet cai 70% entre abril e junho devido ao preço do combustível
- Voo da EasyJet desviado para Roma após powerbank ser encontrado a carregar no porão
- Sérvio sugado em voo da Ryanair: "O estrondo está sempre presente quando fecho os olhos para dormir"
- Avião de carga com cinco pessoas a bordo desaparece dos radares
- Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião
- "Agarrei-lhe as pernas: Se morrermos, morremos juntos". Mulher de passageiro sugado de avião relata pânico no ar
- Lucro da EasyJet cai 70% entre abril e junho devido ao preço do combustível
- Voo da EasyJet desviado para Roma após powerbank ser encontrado a carregar no porão
- Sérvio sugado em voo da Ryanair: "O estrondo está sempre presente quando fecho os olhos para dormir"
- Avião de carga com cinco pessoas a bordo desaparece dos radares
- Voo da Ryanair faz aterragem de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião
- "Agarrei-lhe as pernas: Se morrermos, morremos juntos". Mulher de passageiro sugado de avião relata pânico no ar