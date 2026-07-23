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Discussão violenta entre 10 passageiros obriga voo a regressar a Tenerife

23 jul, 2026 - 18:50 • Redação*

Um voo com destino a Liverpool foi obrigado a dar meia volta, depois de o comandante considerar que a violência colocava em risco a segurança do voo. Os passageiros envolvidos na altercação foram retirados do avião.

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Um voo da EasyJet com destino a Liverpool foi obrigado a regressar ao aeroporto de Tenerife, em Espanha, depois de uma violenta discussão, 30 minutos após a descolagem. O incidente com 10 passageiros, que provocou o caos a bordo, aconteceu na terça-feira.

Segundo a estação Sky News, o comandante decidiu dar meia volta por considerar que a violência colocava em risco a segurança do voo, segundo explicou o controlo de tráfego aéreo espanhol.

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A aeronave foi recebida no aeroporto por agentes da polícia, a pedido da tripulação.

Os passageiros envolvidos na altercação foram retirados do avião, que posteriormente seguiu para Liverpool.

A companhia aérea confirmou que o voo EZY3352 regressou a Tenerife devido ao comportamento perturbador de um grupo de passageiros.

A EasyJet sublinhou que leva este tipo de incidentes "muito a sério" e que não tolera comportamentos abusivos dirigidos aos seus funcionários.

Nenhum dos cerca de 10 passageiros foi detido, apesar da intervenção da polícia espanhola. Eram todos cidadãos britânicos.

O avião aterrou em Liverpool às 02h19 com um atraso de uma hora e 54 minutos face ao horário previsto, com 186 passageiros a bordo.

Dados divulgados em 2023 indicam que os relatos de comportamentos disruptivos em voos quase triplicaram em comparação com o período anterior à pandemia de Covid-19.

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