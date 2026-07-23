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Explosão no Metro em Barcelona faz pelo menos oito feridos, dois em estado grave

23 jul, 2026 - 09:59 • Daniela Espírito Santo

Fuga de gás em obras na estação Plaça de Sants originou um incêndio que os bombeiros estiveram 12 horas a tentar extinguir.

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Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à noite, devido a uma explosão causada por uma fuga de gás durante a realização de obras na estação de metro de Plaza de Sants, em Barcelona. Dois dos feridos, todos trabalhadores, estão em estado grave.

Os feridos foram transportados para os hospitais de Vall d'Hebron e Clínic, em Barcelona.

De acordo com a imprensa catalã, a explosão aconteceu por volta das 22h50 (21h50 em Portugal Continental) e os bombeiros demoraram cerca de 12 horas a conseguir extinguir as chamas do incêndio que resultou do incidente.

Ao que tudo indica, o incidente deveu-se à ruptura acidental de um tubo de gás durante as obras que decorrem na estação de metro catalã, que serve as linhas 1 e 5 da cidade, com o objetivo de a tornar mais acessível.

As chamas ainda eram visíveis, esta manhã, no meio da praça, que fica no coração de Sants-Montjuïc, uma zona menos turística e mais residencial de Barcelona. Aos jornalistas, o porta-voz do Corpo de Bombeiros daquela cidade confirmava, pouco antes de ser bem sucedido, que o combate às chamas era difícil devido à "complexidade da rede de distribuição urbana de gás", que implica que o gás seja proveniente de vários pontos e não tenham "muitas válvulas, pois estas representam um risco como elemento mecânico".

De acordo com Albert Ventosa, citado pelo canal TV3, os profissionais tiveram de introduzir quatro balões no interior dos canos para controlar pontos de fuga.

No entretanto, um jato continuava, há largas horas, a despejar água nas imediações para controlar o fogo, controlar a radiação e arrefecer a zona "por razões de segurança". Também por segurança, as lojas instaladas nas imediações permanecem, esta quinta-feira, encerradas e pelo menos dois blocos de apartamentos estão, neste momento, sem fornecimento de gás. Apesar disso, e de acordo com o vice-presidente da Câmara de Barcelona, Albert Battle, "o impacto nos moradores foi mínimo", mesmo durante as operações que duraram "toda a noite".

A zona continua isolada pela polícia, tanto à circulação pedonal como ao trânsito. Várias linhas de autocarro tiveram de ser desviadas. No entanto, o metro continua a operar normalmente.

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