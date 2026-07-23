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Médio Oriente

Houthis do Iémen dizem ter atacado dois petroleiros sauditas

23 jul, 2026 - 15:30 • João Carlos Malta

Se for confirmado, o ataque dos houthis seria o primeiro desde que o grupo apoiado pelo Irão anunciou um "embargo marítimo" contra a Arábia Saudita.

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Os houthis do Iémen afirmam ter atacado dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, enquanto os EUA lançaram a 12.ª noite consecutiva de ataques contra o Irão.

A comunicação social estatal iraniana informou que duas pessoas morreram nos ataques norte-americanos de quarta-feira e que um petroleiro se incendiou na sequência de uma explosão numa rota minada no Estreito de Ormuz.

Antes da última ronda de ataques, o presidente dos EUA, Donald Trump, tinha ameaçado destruir uma ponte ou uma central elétrica iraniana caso o Irão atacasse um navio no estreito e "tratar" dos houthis caso estes bloqueassem o Mar Vermelho.

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O porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, afirmou que tinham atacado os navios com drones e mísseis por alegadamente terem violado o bloqueio naval.

Saree acrescentou que os houthis prometem continuar as operações navais e que vão continuar a "aplicar a equação “cerco por cerco”".

O Mar Vermelho tornou-se crucial para os transportes de petróleo da Arábia Saudita durante a guerra entre os EUA, Israel e o Irão, o que levou ao encerramento efetivo do Estreito de Ormuz, no Golfo.

Agora, a ameaça dos houthis corre o risco de causar mais perturbações no transporte marítimo internacional, tendo as hostilidades na região já provocado flutuações significativas nos preços globais dos combustíveis.

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