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Onda de calor na Europa
Incêndio perto Madrid obriga populares a abandonar casas
23 jul, 2026 - 02:28 • Catarina Magalhães, com agências
Já arderam quase 125 mil hectares desde o início deste ano em Espanha. "Apelo mais uma vez às forças políticas para que se concentrem num inimigo comum: a emergência climática", insiste Sánchez.
Um grande incêndio está a aproximar-se da zona urbana da cidade de Madrid, obrigando a retirada de populações de várias localidades e ao confinamento noutras, avança o jornal "El Mundo".
As chamas chegaram aos arredores de Toledo na tarde de quarta-feira, a sudoeste da capital espanhola, vindas de Almorox a cerca de 70 quilómetros de Madrid.
"Devido à evolução do incêndio de Almorox, as localidades de Encinar del Alberche, Ribera del Alberche e Rincón del Alberche foram retiradas. Aos moradores de Villa del Prado foi-lhes pedido que permanecessem dentro das suas casas até nova ordem, portas e janelas fechadas", indicaram as autoridades de socorro locais.
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A Proteção Civil espanhola já enviou duas mensagens de alerta para todos os telemóveis da zona para alertar sobre a situação, já que as máximas a rondar os 40ºC nos últimos dois dias não estão a facilitar o trabalho dos operacionais.
As autoridades espanholas estão a pedir para que os habitantes das redondezas permaneçam em casa até nova ordem, mantenham as portas e janelas fechadas e bebam água com bastante regularidade.
"É possível que, durante a noite, a coluna de fumo atravesse o território do município. Poderá sentir cheiro a fumo; não entre em pânico. É importante que pessoas com problemas respiratórios se protejam fechando as janelas durante a noite para reduzir a exposição", avisaram.
Para quem tem de se deslocar do local de residência, pede-se extremo cuidado devido à baixa visibilidade causada pelo fumo denso.
Já arderam quase 125 mil hectares desde o início deste ano em Espanha em 22 grandes incêndios, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.
Em reação a esta notícia, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alertou que esta é "praticamente a mesma área ardida anual durante a última década".
"Apelo mais uma vez às forças políticas para que se concentrem num inimigo comum: a emergência climática", insistiu o chefe de Governo espanhol.
Este incêndio está evoluir ao consumir uma massa de floresta de pinheiros e mato rasteiro e seco.
O incêndio florestal mais preocupante encontra-se do outro lado de Madrid na província de Guadalajara, a cerca de 100 quilómetros a norte da capital espanhola, que já devastou 32mil hectares desde quinta-feira passada.
Contudo, a situação em Guadalajara está a ser dominada e está a entrar numa "fase de otimismo", depois da aflição dos moradores, de acordo com o "El País".
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