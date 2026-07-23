Incêndio perto Madrid obriga populares a abandonar casas

Um grande incêndio está a aproximar-se da zona urbana da cidade de Madrid, obrigando a retirada de populações de várias localidades e ao confinamento noutras, avança o jornal "El Mundo". As chamas chegaram aos arredores de Toledo na tarde de quarta-feira, a sudoeste da capital espanhola, vindas de Almorox a cerca de 70 quilómetros de Madrid. "Devido à evolução do incêndio de Almorox, as localidades de Encinar del Alberche, Ribera del Alberche e Rincón del Alberche foram retiradas. Aos moradores de Villa del Prado foi-lhes pedido que permanecessem dentro das suas casas até nova ordem, portas e janelas fechadas", indicaram as autoridades de socorro locais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Proteção Civil espanhola já enviou duas mensagens de alerta para todos os telemóveis da zona para alertar sobre a situação, já que as máximas a rondar os 40ºC nos últimos dois dias não estão a facilitar o trabalho dos operacionais.

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As autoridades espanholas estão a pedir para que os habitantes das redondezas permaneçam em casa até nova ordem, mantenham as portas e janelas fechadas e bebam água com bastante regularidade. "É possível que, durante a noite, a coluna de fumo atravesse o território do município. Poderá sentir cheiro a fumo; não entre em pânico. É importante que pessoas com problemas respiratórios se protejam fechando as janelas durante a noite para reduzir a exposição", avisaram. Para quem tem de se deslocar do local de residência, pede-se extremo cuidado devido à baixa visibilidade causada pelo fumo denso. Já arderam quase 125 mil hectares desde o início deste ano em Espanha em 22 grandes incêndios, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais. Em reação a esta notícia, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, alertou que esta é "praticamente a mesma área ardida anual durante a última década".