​Incêndios em França obrigam à retirada de 10 mil pessoas

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas durante a noite no sudoeste de França, à medida que um incêndio florestal de rápida propagação consumiu dois mil hectares de terreno a oeste da cidade de ⁠Bordéus.

A informação é avançada pela Agência Reuters, que cita as autoridades locais.

As chamas lavram perto da zona da Baía de Arcachon, um ponto turístico muito procurado, e muitas das pessoas afetadas são turistas alojados em parques de campismo.

No combate às chamas estão 500 bombeiros. Até ao momento não há registo de feridos.

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Em Espanha, o incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira no município de Almorox, na província de Toledo, que alastrou para a Comunidade de Madrid e obrigou à evacuação de vários bairros, já está controlado e passou para o nível 1 de gravidade.

Segundo a Agência Efe, foram consumidos pelas chamas mil hectares de área e há habitações afetadas, não sendo possível nesta altura precisar quantas.

Já o incêndio florestal que afeta a Serra Norte de Guadalajara continua com uma frente ativa, mas, segundo as autoridades, o combate está a evoluir favoravelmente, estando já mais controlado.

Esta ocorrência começou há uma semana e, até ao momento, já foram consumidos 32 mil hectares.