- Noticiário das 11h
- 23 jul, 2026
-
Incêndios em França obrigam à retirada de 10 mil pessoas
23 jul, 2026 - 10:35 • Cristina Nascimento com agências
Em Espanha, o incêndio em Guadalajara mantém uma frente ativa, mas chamas estão mais controladas, garantem autoridades. Na Comunidade de Madrid, há casas que foram afetadas pelos incêndios.
Mais de 10 mil pessoas foram retiradas durante a noite no sudoeste de França, à medida que um incêndio florestal de rápida propagação consumiu dois mil hectares de terreno a oeste da cidade de Bordéus.
A informação é avançada pela Agência Reuters, que cita as autoridades locais.
As chamas lavram perto da zona da Baía de Arcachon, um ponto turístico muito procurado, e muitas das pessoas afetadas são turistas alojados em parques de campismo.
No combate às chamas estão 500 bombeiros. Até ao momento não há registo de feridos.
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Em Espanha, o incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira no município de Almorox, na província de Toledo, que alastrou para a Comunidade de Madrid e obrigou à evacuação de vários bairros, já está controlado e passou para o nível 1 de gravidade.
Segundo a Agência Efe, foram consumidos pelas chamas mil hectares de área e há habitações afetadas, não sendo possível nesta altura precisar quantas.
Já o incêndio florestal que afeta a Serra Norte de Guadalajara continua com uma frente ativa, mas, segundo as autoridades, o combate está a evoluir favoravelmente, estando já mais controlado.
Esta ocorrência começou há uma semana e, até ao momento, já foram consumidos 32 mil hectares.
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