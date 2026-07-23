Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Incêndios em França obrigam à retirada de 10 mil pessoas

23 jul, 2026 - 10:35 • Cristina Nascimento com agências

Em Espanha, o incêndio em Guadalajara mantém uma frente ativa, mas chamas estão mais controladas, garantem autoridades. Na Comunidade de Madrid, há casas que foram afetadas pelos incêndios.

A+ / A-

Mais de 10 mil pessoas foram retiradas durante a noite no sudoeste de França, à medida que um incêndio florestal de rápida propagação consumiu dois mil hectares de terreno a oeste da cidade de ⁠Bordéus.

A informação é avançada pela Agência Reuters, que cita as autoridades locais.

As chamas lavram perto da zona da Baía de Arcachon, um ponto turístico muito procurado, e muitas das pessoas afetadas são turistas alojados em parques de campismo.

No combate às chamas estão 500 bombeiros. Até ao momento não há registo de feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Espanha, o incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira no município de Almorox, na província de Toledo, que alastrou para a Comunidade de Madrid e obrigou à evacuação de vários bairros, já está controlado e passou para o nível 1 de gravidade.

Segundo a Agência Efe, foram consumidos pelas chamas mil hectares de área e há habitações afetadas, não sendo possível nesta altura precisar quantas.

Já o incêndio florestal que afeta a Serra Norte de Guadalajara continua com uma frente ativa, mas, segundo as autoridades, o combate está a evoluir favoravelmente, estando já mais controlado.

Esta ocorrência começou há uma semana e, até ao momento, já foram consumidos 32 mil hectares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?