Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Marco Rubio: "Irão faz acordos e, em seguida, quebra-os quase imediatamente"

23 jul, 2026 - 10:03 • João Carlos Malta com Reuters

Secretário de Estado norte-americano acusa iranianos de serem pouco confiáveis e de por isso agora irem sofrer as consequências.

A+ / A-

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos tinham cumprido a sua parte num acordo com o Irão, mas que Teerão continuava a não cumprir os acordos, enquanto sofria perdas enormes.

“Estas pessoas fazem acordos e, em seguida, quebram-nos quase imediatamente ou decidem: ‘Oh, vamos alterar o acordo’. Não é assim que os acordos funcionam”, afirmou.

“Por isso, agora estão a pagar o preço por isso. E talvez mudem de ideias nos próximos dias, à medida que continuam a sofrer grandes perdas”, acrescenta.

Rubio quer construir pontes entre Rússia e Ucrânia

O mesmo Rubio, afirmou também esta quinta-feira que os Estados Unidos continuam dispostos a desempenhar um “papel construtivo” para ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia, na sequência de conversações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem de uma reunião da ASEAN em Manila.

Rubio acusa China de querer reescrever a história de Tiananmen

EUA/China

Rubio acusa China de querer reescrever a história de Tiananmen

Pequim acusou ainda os EUA de interferirem nos ass(...)

Ao falar após a reunião, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump tinha deixado claro que os Estados Unidos estavam dispostos a ajudar a facilitar o fim de uma “guerra sem sentido”, caso surgisse a oportunidade. Referiu que Washington tinha transmitido essa mensagem a Moscovo, embora se tenha recusado a caracterizar a posição da Rússia durante as conversações.

“Tivemos uma boa conversa, uma conversa franca”, disse Rubio sobre o encontro com o seu homólogo russo. Afirmou ainda que não entraria em pormenores sobre o que foi discutido.

“Os Estados Unidos, o presidente deixou claro que... estamos dispostos a desempenhar um papel construtivo para pôr fim a uma guerra sem sentido, e estamos prontos para o fazer”, afirmou Rubio.

Lavrov, por seu lado, “reafirmou a disponibilidade da Rússia para uma resolução política e diplomática do conflito”, segundo o comunicado do ministério russo, e disse a Rubio que Moscovo continuava empenhada nas propostas apresentadas pelos presidentes Trump e Vladimir Putin na sua reunião de agosto de 2025, no Alasca.

Rubio afirmou que o conflito tinha causado um elevado número de vítimas, referindo-se às mortes de civis e aos ataques russos a Kiev. Tanto a Rússia como a Ucrânia tinham motivos para pôr fim à guerra, mas o principal desafio continuava a ser encontrar um conjunto.

Rubio e Lavrov discutiram guerras no Irão e Ucrânia em conversa telefónica

Rubio e Lavrov discutiram guerras no Irão e Ucrânia em conversa telefónica

Pelo menos 22 pessoas morreram na terça-feira em a(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?