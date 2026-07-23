- Noticiário das 11h
- 23 jul, 2026
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Marco Rubio: "Irão faz acordos e, em seguida, quebra-os quase imediatamente"
23 jul, 2026 - 10:03 • João Carlos Malta com Reuters
Secretário de Estado norte-americano acusa iranianos de serem pouco confiáveis e de por isso agora irem sofrer as consequências.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos tinham cumprido a sua parte num acordo com o Irão, mas que Teerão continuava a não cumprir os acordos, enquanto sofria perdas enormes.
“Estas pessoas fazem acordos e, em seguida, quebram-nos quase imediatamente ou decidem: ‘Oh, vamos alterar o acordo’. Não é assim que os acordos funcionam”, afirmou.
“Por isso, agora estão a pagar o preço por isso. E talvez mudem de ideias nos próximos dias, à medida que continuam a sofrer grandes perdas”, acrescenta.
Rubio quer construir pontes entre Rússia e Ucrânia
O mesmo Rubio, afirmou também esta quinta-feira que os Estados Unidos continuam dispostos a desempenhar um “papel construtivo” para ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia, na sequência de conversações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem de uma reunião da ASEAN em Manila.
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Ao falar após a reunião, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump tinha deixado claro que os Estados Unidos estavam dispostos a ajudar a facilitar o fim de uma “guerra sem sentido”, caso surgisse a oportunidade. Referiu que Washington tinha transmitido essa mensagem a Moscovo, embora se tenha recusado a caracterizar a posição da Rússia durante as conversações.
“Tivemos uma boa conversa, uma conversa franca”, disse Rubio sobre o encontro com o seu homólogo russo. Afirmou ainda que não entraria em pormenores sobre o que foi discutido.
“Os Estados Unidos, o presidente deixou claro que... estamos dispostos a desempenhar um papel construtivo para pôr fim a uma guerra sem sentido, e estamos prontos para o fazer”, afirmou Rubio.
Lavrov, por seu lado, “reafirmou a disponibilidade da Rússia para uma resolução política e diplomática do conflito”, segundo o comunicado do ministério russo, e disse a Rubio que Moscovo continuava empenhada nas propostas apresentadas pelos presidentes Trump e Vladimir Putin na sua reunião de agosto de 2025, no Alasca.
Rubio afirmou que o conflito tinha causado um elevado número de vítimas, referindo-se às mortes de civis e aos ataques russos a Kiev. Tanto a Rússia como a Ucrânia tinham motivos para pôr fim à guerra, mas o principal desafio continuava a ser encontrar um conjunto.
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