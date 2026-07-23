Marco Rubio: "Irão faz acordos e, em seguida, quebra-os quase imediatamente"

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos tinham cumprido a sua parte num acordo com o Irão, mas que Teerão continuava a não cumprir os acordos, enquanto sofria perdas enormes. “Estas pessoas fazem acordos e, em seguida, quebram-nos quase imediatamente ou decidem: ‘Oh, vamos alterar o acordo’. Não é assim que os acordos funcionam”, afirmou. “Por isso, agora estão a pagar o preço por isso. E talvez mudem de ideias nos próximos dias, à medida que continuam a sofrer grandes perdas”, acrescenta. Rubio quer construir pontes entre Rússia e Ucrânia O mesmo Rubio, afirmou também esta quinta-feira que os Estados Unidos continuam dispostos a desempenhar um “papel construtivo” para ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia, na sequência de conversações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à margem de uma reunião da ASEAN em Manila.

Ao falar após a reunião, Rubio afirmou que o presidente Donald Trump tinha deixado claro que os Estados Unidos estavam dispostos a ajudar a facilitar o fim de uma “guerra sem sentido”, caso surgisse a oportunidade. Referiu que Washington tinha transmitido essa mensagem a Moscovo, embora se tenha recusado a caracterizar a posição da Rússia durante as conversações. “Tivemos uma boa conversa, uma conversa franca”, disse Rubio sobre o encontro com o seu homólogo russo. Afirmou ainda que não entraria em pormenores sobre o que foi discutido. “Os Estados Unidos, o presidente deixou claro que... estamos dispostos a desempenhar um papel construtivo para pôr fim a uma guerra sem sentido, e estamos prontos para o fazer”, afirmou Rubio.