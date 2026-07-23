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Venezuela

Número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela sobe para 133

23 jul, 2026 - 21:27 • Diogo Camilo

Balanço contabiliza ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, menos 10 do que no dia anterior.

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O número de portugueses mortos nos sismos da Venezuela, no mês passado, subiu esta quinta-feira para 133.

Foram registadas mais três vítimas mortais em relação a quarta-feira. Dos 133 mortos, 113 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros contabiliza ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, menos 10 que no dia anterior.

Das vítimas mortais, 28 são crianças e 105 são adultos.

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