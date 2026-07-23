- Noticiário das 21h
- 23 jul, 2026
-
Em Destaque
Venezuela
Número de vítimas portuguesas nos sismos da Venezuela sobe para 133
23 jul, 2026 - 21:27 • Diogo Camilo
Balanço contabiliza ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, menos 10 do que no dia anterior.
O número de portugueses mortos nos sismos da Venezuela, no mês passado, subiu esta quinta-feira para 133.
Foram registadas mais três vítimas mortais em relação a quarta-feira. Dos 133 mortos, 113 tinham também a nacionalidade venezuelana.
O balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros contabiliza ainda 21 cidadãos portugueses desaparecidos, menos 10 que no dia anterior.
Das vítimas mortais, 28 são crianças e 105 são adultos.
Tópicos
- Noticiário das 21h
- 23 jul, 2026
-
Comentários