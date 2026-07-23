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Pelo menos um morto em assalto a banco com reféns na Alemanha

23 jul, 2026 - 16:50 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Um suspeito armado com uma faca permanece no interior de uma agência bancária na cidade de Regensburg, no oeste da Alemanha.

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Um homem morreu num ataque com uma faca durante uma aparente situação de reféns em curso numa agência bancária na cidade de Regensburg, no oeste da Alemanha, informaram os meios de comunicação locais e a polícia esta quinta-feira.

Um suspeito armado com uma faca permanece no interior do edifício juntamente com várias outras pessoas, informou a polícia, citada pela Agência Reuters. Os meios de comunicação locais informam que a polícia está a tratar o incidente como uma possível tomada de reféns.

No entretanto, uma porta-voz da polícia local assumiu que pelo menos duas pessoas que estavam no edifício conseguiram sair, ficando, ainda, por confirmar se existem ou não mais reféns.

"O suspeito é um homem e assumimos, atualmente, que estará a agir sozinho", disse a porta-voz da polícia, citada pelo jornal Der Spiegel.

Já segundo o jornal Bild, a vítima seria funcionária do banco em questão.

Unidades policiais fortemente armadas, serviços de emergência e negociadores foram enviados para o local, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoa a área.

"Acreditamos que o suspeito está dentro do edifício — estamos a isolar toda a área com um grande contingente de polícias", disse, também, a polícia ao jornal Passauer Neue Presse.

A vítima foi levada para um hospital, informou a polícia, onde se encontrava em estado crítico e corria perigo de vida, mas acabou por falecer.

A polícia pediu ao público que evitasse a área, acrescentando que não havia qualquer ameaça imediata para a população em geral. No entanto, o banco em questão situa-se num complexo de edifícios e tem apartamentos habitados nos andares superiores. "A proteção da população é a nossa principal prioridade", ressalvou a porta-voz das autoridades.

[Notícia atualizada às 17h02 de 23 de julho de 2026 para dar conta da morte da vítima que se encontrava em estado grave]

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