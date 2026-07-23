- Noticiário das 15h
- 23 jul, 2026
-
Terrorismo
Reino Unido. Extremista islâmico condenado a prisão perpétua por planear ataque a academia militar
23 jul, 2026 - 14:34 • João Carlos Malta
Cúmplice do agora condenado, morreu abatido pela polícia depois de um ataque a uma sinagoga em Manchester que vitimou duas pessoas. "O senhor continua a ser perigoso”, disse na leitura da sentença a juíza a Bashir, de 31 anos.
Mohammad Bashir, de 31 anos, residente em Cheetham Hill, foi condenado a prisão perpétua no Tribunal de Manchester, numa pena mínima de pelo menos 17 anos. Está acusado de estar envolvido na preparação de atos de terrorismo.
Juntamente com Jihad Al-Shamie, de 35 anos, planeou um ataque à Academia de Defesa do Reino Unido, perto de Swindon.
Posteriormente, Al-Shamie atacou fiéis na Sinagoga de Heaton Park, em Crumpsall, Manchester, no dia 2 de outubro. Houve duas vítimas mortais.
Al-Shamie, que se encontrava em liberdade condicional na altura por uma alegada violação, foi abatido pela polícia enquanto atacava o local de culto no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.
Não há provas de que Bashir estivesse envolvido no ataque à sinagoga.
Polícia declara ataque à sinagoga de Manchester como "incidente terrorista"
Atacante matou duas pessoas antes de ser baleado p(...)
“O senhor continua a ser perigoso”, disse na leitura da sentença a juíza Cheema-Grubb a Bashir.
“O seu exemplo deve servir de aviso aos homens que se sentem atraídos por esta forma de Islão militante, violento e destrutivo, por razões religiosas ou políticas”, acrescentou ainda a juíza.
Os dois realizaram um reconhecimento na base militar de Swindon, a 14 de agosto, onde normalmente se encontram até 4 mil funcionários.
Depois de se terem deslocado de carro até à base, os dois encontraram-se numa mesquita de Manchester, onde al Shamie fez pesquisas na Internet por “academia de defesa de Swindon”, “uniforme azul das forças armadas do Reino Unido” e “fato de colete suicida”.
Reino Unido
Suspeito de ataque em sinagoga de Manchester é britânico de descendência síria
Além do suspeito foram detidas três pessoas relaci(...)
“Acreditamos que a Academia de Defesa do Reino Unido tenha sido identificada porque se percebeu que havia uma ligação entre essa academia e as forças armadas israelitas”, afirmou Robert Potts, subcomissário responsável pela polícia antiterrorista do Noroeste de Inglaterra.
Foi referido em tribunal que, quando interrogado pela polícia, Bashir apresentou uma “versão falsa, negando ser extremista” e deturpou a relação com al Shami, afirmando que “eram apenas amigos na mesquita e que não tinha motivos para suspeitar que ele fizesse algo como atacar uma sinagoga”.
Ataque em Manchester foi "dirigido a judeus pelo simples facto de serem judeus"
Primeiro-ministro britânico condena ataque antisse(...)
- Noticiário das 15h
- 23 jul, 2026
-