Reino Unido. Extremista islâmico condenado a prisão perpétua por planear ataque a academia militar

Mohammad Bashir, de 31 anos, residente em Cheetham Hill, foi condenado a prisão perpétua no Tribunal de Manchester, numa pena mínima de pelo menos 17 anos. Está acusado de estar envolvido na preparação de atos de terrorismo. Juntamente com Jihad Al-Shamie, de 35 anos, planeou um ataque à Academia de Defesa do Reino Unido, perto de Swindon. Posteriormente, Al-Shamie atacou fiéis na Sinagoga de Heaton Park, em Crumpsall, Manchester, no dia 2 de outubro. Houve duas vítimas mortais. Al-Shamie, que se encontrava em liberdade condicional na altura por uma alegada violação, foi abatido pela polícia enquanto atacava o local de culto no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Não há provas de que Bashir estivesse envolvido no ataque à sinagoga.

“O senhor continua a ser perigoso”, disse na leitura da sentença a juíza Cheema-Grubb a Bashir. “O seu exemplo deve servir de aviso aos homens que se sentem atraídos por esta forma de Islão militante, violento e destrutivo, por razões religiosas ou políticas”, acrescentou ainda a juíza. Os dois realizaram um reconhecimento na base militar de Swindon, a 14 de agosto, onde normalmente se encontram até 4 mil funcionários. Depois de se terem deslocado de carro até à base, os dois encontraram-se numa mesquita de Manchester, onde al Shamie fez pesquisas na Internet por “academia de defesa de Swindon”, “uniforme azul das forças armadas do Reino Unido” e “fato de colete suicida”.