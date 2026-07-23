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Guerra no Médio Oriente
Trump considera "grande ataque" ao Irão: "Ainda não sofreram dor suficiente"
23 jul, 2026 - 18:31 • Diogo Camilo
Presidente dos Estados Unidos reconheceu que a decisão trará consequências e que ainda não tomou uma decisão final. Trump diz que Teerão "quer negociar", mas que iranianos "não estão pronto para alcançar acordo".
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira em entrevista que está a considerar seriamente o início de novas ofensivas no Irão, que incluem ataques maiores que os da Operação Fúria Épica, a incursão inicial dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano, no final de fevereiro.
Em entrevista à Axios, Trump reconheceu que a decisão trará consequências e que ainda não tomou a decisão, mas que está "perto".
"Estou a considerar um grande ataque. Maior do que qualquer um até agora. Estou perto de tomar uma decisão e estamos prontos. Eles ainda não sofreram dor suficiente", afirma Trump.
O presidente norte-americano avançou ainda que Teerão "quer negociar", mas que não está pronto para alcançar um acordo: "Estamos a tentar, mas os iranianos não estão a ajudar."
Os Estados Unidos têm vindo a intensificar os seus ataques nos últimos 12 dias, num esforço para conter ataques iranianos a navios comerciais no Estreito de Ormuz. Nas últimas horas, rebeldes houthis apoiados pelo Irão no Iémen começaram a atacar navios sauditas no Mar Vermelho, visando mais uma rota de transporte de petróleo.
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