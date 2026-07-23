- Noticiário das 18h
- 23 jul, 2026
-
Um morto em assalto com reféns na Alemanha
23 jul, 2026 - 16:50 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Um suspeito armado com uma faca foi detido no interior de uma agência bancária na cidade de Regensburg, no oeste da Alemanha, após várias horas de impasse.
Um homem morreu num ataque com uma faca durante uma situação de tomada de reféns numa agência bancária na cidade de Regensburg, no oeste da Alemanha.
O suspeito, um homem de 20 anos com nacionalidade alemão, foi detido, informa a Polícia local.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O homem barricou-se no interior de um banco, com dois reféns.
Acabou por se entregar às forças de segurança após várias horas de impasse.
A vítima seria um funcionário do banco em questão, indica o jornal Bild. Sofreu ferimentos graves devido a golpes de arma branca e acabou por morrer no hospital.
Para o local foram destacados elementos da polícia fortemente armados, além de negociadores e ambulâncias dos bombeiros, enquanto um helicóptero sobrevoava a zona.
Após a libertação dos reféns e a detenção do suspeito, as autoridades realizaram buscas no interior do edifício.
[Notícia atualizada às 17h10 de 23 de julho de 2026 para dar conta da morte da vítima que se encontrava em estado grave]
- Noticiário das 18h
- 23 jul, 2026
-