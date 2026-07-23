Uma única ponta de cigarro pode contaminar mil litros de água

Uma única ponta de cigarro pode contaminar até 1.000 litros de água “em concentrações que excedem os limites de segurança para a vida aquática”, libertando rapidamente nicotina e mais de 7.000 substâncias químicas tóxicas na água potável urbana. A informação foi divulgada, esta quinta-feira, em comunicado pela empresa farmacêutica Aflofarm, que estima que 4,5 triliões de pontas de cigarro sejam descartadas anualmente em todo o mundo.

Como os seus filtros de acetato de celulose são feitos de plástico não biodegradável, representam a segunda maior fonte de poluição plástica do planeta.

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Esta poluição consome 22 mil milhões de toneladas de água, destrói 600 milhões de árvores anualmente e custa mais de 8 milhões de vidas por ano, segundo o comunicado, que alertou ainda para os riscos associados aos resíduos desta indústria nas praias espanholas.

“Os mais vulneráveis são também os mais expostos”, pode ler-se o relatório, citando crianças e animais de estimação.

No primeiro caso, porque os resíduos químicos do tabaco aderem a brinquedos, roupas e superfícies “muito tempo depois do cigarro ter sido apagado”, e no segundo, porque a ingestão de pontas de cigarro ou o contacto com o “fumo residual” que impregna a areia pode causar intoxicação.

O laboratório propõe cinco recomendações para lidar com estes riscos e alcançar um “verão mais saudável para o corpo e para o ambiente” durante as férias de verão, começando por reconhecer a natureza automática do ato de fumar, uma vez que a forte vontade de fumar “dura apenas entre 1 e 2 minutos”.

Por isso, a farmacêutica sugere parar e respirar o ar do mar para conter a vontade de acender um cigarro.

A segunda medida é proteger as crianças e os animais de estimação, evitando fumar na sua presença, e a terceira e mais crucial é recolher sempre as pontas de cigarro em vez de as deixar na praia, uma vez que são “resíduos perigosos, não lixo comum”.

As outras duas recomendações são substituir o cigarro após o almoço por outras rotinas, como um passeio na praia, “enfraquecendo a associação psicológica com o hábito e aproveitando o ambiente para se desligar”, e procurar ajuda profissional para deixar de fumar, uma vez que isso reduz o risco de doença coronária em 50% num ano e melhora a função pulmonar em poucas semanas.