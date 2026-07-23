Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sismos na Venezuela

Venezuela. Governo português prepara missão de apoio para reconstrução

23 jul, 2026 - 13:55 • Lusa

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, disse hoje que o Governo está a preparar uma nova missão de apoio à Venezuela, na sequência dos sismos de 24 de junho, para ajudar na reconstrução do país.

A+ / A-

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, disse esta quinta-feira que o Governo está a preparar uma nova missão de apoio à Venezuela, na sequência dos sismos de 24 de junho, para ajudar na reconstrução do país.

"Estou a preparar agora uma nova missão, talvez em setembro ou outubro, ainda não tenho uma data precisa. Estarei em articulação com as autoridades venezuelanas para prestarmos apoio na reconstrução do país em setores que se revelem mais carenciados", disse.

Emídio Sousa falava aos jornalistas no Funchal, à margem da sessão de abertura do Fórum Madeira Global, uma reunião que conta com a participação de mais de 450 conferencistas provenientes das comunidades madeirenses espalhadas por vários países em todo o mundo.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas precisou que o novo apoio à Venezuela será executado através de empresas, no âmbito dos trabalhos de reconstrução das áreas mais afetadas.

"Aguardo também da parte das autoridades venezuelanas que nos indiquem quais são os setores prioritários, embora não tenha grandes dúvidas de que o setor da habitação, a reconstrução da habitação, será uma das grandes prioridades", disse.

Emídio Sousa indicou, por outro lado, que o Governo vai agora "aprofundar" a forma de financiamento das empresas que venham a envolver-se no processo.

"Esse é um dos aspetos que eu terei de aprofundar, porque as empresas, normalmente, quando vão trabalhar têm de ser pagas pelo respetivo trabalho", referiu.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 5.398 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 130 portugueses e lusodescendentes, e outros 31 estão desaparecidos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?