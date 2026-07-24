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Guerra da Ucrânia
Ataque de mísseis russos mata 10 na Ucrânia
24 jul, 2026 - 21:20 • Reuters
Incidente ocorreu durante um evento organizado por uma associação de fabricantes de drones, que decorria numa zona a uma curta distância de carro dos arredores da capital Kiev.
Um ataque com mísseis balísticos russos, esta sexta-feira na região de Kiev, na Ucrânia, matou 10 pessoas e feriu cerca de 100 no local de um evento da indústria de defesa que, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, nunca deveria ter ocorrido.
Os Serviços de Emergência da Ucrânia afirmaram que as suas equipas concluíram as operações de resgate no local, a norte da capital.
As imagens publicadas online pelos Serviços de Emergência mostravam equipas a vasculhar pilhas de escombros no local, adjacente a várias casas.
“É claro que a causa deste ataque são os mísseis russos, nada mais do que o terror russo”, afirmou Zelensky num discurso em vídeo.
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“No entanto, já dissemos mil vezes que, nestas condições de guerra, com um inimigo destes, é absolutamente inaceitável realizar quaisquer exposições de armas com grandes aglomerações de pessoas, especialmente perto de edifícios residenciais”, acrescentou.
O evento, organizado por uma associação de fabricantes de drones, decorria numa zona a uma curta distância de carro dos arredores da capital.
Um porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas afirmou que o evento decorreu num local que não se encontrava sob a sua jurisdição, mas acrescentou que qualquer evento deste tipo exigia “medidas de segurança máximas”.
O governador interino da região de Kiev, Ruslan Oliynyk, anunciou que no sábado seria observado um dia de luto na região.
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