​Espanha declara estado de emergência nacional por causa dos incêndios florestais

O governo espanhol declarou estado de emergência nacional na noite de quinta-feira, após uma série de incêndios florestais ameaçarem comunidades perto de Madrid e na província vizinha de Ávila, forçando mais de 10.000 pessoas a abandonarem suas casas enquanto bombeiros lutavam para conter as chamas.

O Ministério do Interior afirmou que a decisão foi tomada devido ao surgimento simultâneo de vários incêndios, às condições climáticas adversas e à necessidade de mobilizar amplos recursos de diferentes administrações públicas, aumentando a complexidade dos esforços de combate a incêndios e proteção civil.

A Espanha e grande parte do sul da Europa enfrentam temporadas de incêndios florestais cada vez mais severas, que cientistas associam às mudanças climáticas. Especialistas dizem que o crescimento abundante da vegetação após chuvas de primavera excepcionalmente fortes secou com o calor extremo do verão, criando combustível para incêndios de rápida propagação.

O governo regional de Madri solicitou assistência, descrevendo a situação como de "extrema gravidade". O comunicado informava que os incêndios ativos em Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias e Almorox, na vizinha Castela-Mancha, tinham potencial para se alastrar além da capacidade atual de combate às chamas. Também alertava que o incêndio florestal em Burgohondo, Ávila, poderia atingir a região de Madri nas próximas horas devido às condições climáticas.

Mais de 10.000 pessoas foram evacuadas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa e Aldea del Fresno, segundo o governo regional.

De acordo com a lei do Sistema Nacional de Proteção Civil da Espanha, a declaração coloca a emergência sob a autoridade direta do ministro do Interior, responsável por coordenar a resposta. As autoridades afirmaram que esta foi a primeira declaração desse tipo relacionada a um incêndio florestal.

Mais de 270 profissionais de emergência e 40 unidades terrestres foram mobilizados nas áreas afetadas, juntamente com vários contingentes da Unidade Militar de Emergência (UME).

Mais de 100 mil hectares foram queimados na Espanha este ano, o que equivale aproximadamente à média anual de área queimada no país na última década. Treze pessoas morreram, tornando 2026 uma das temporadas de incêndios florestais mais mortais das últimas décadas.