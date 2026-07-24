Fogos em Espanha e França obrigam a retirar mais de 140 mil pessoas de casa

Cerca de 140 mil pessoas foram retiradas de casa em Espanha e França por causa dos violentos fogos que assolam aqueles dois países. Em França, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, são 110 mil que tiveram de deixar o local em que vivem de carro ou de barco. Naquele país toda a zona sul está a ser fustigada por violentos incêndios, alimentados pelas temperaturas altas e pouca humidade, como relata à Renascença, David Resende, autarca de Camps sur L' Isles, localidade do sudoeste de França. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"As pessoas estão a ser evacuadas e algumas casas foram destruídas esta noite e para o fim da tarde", assinala. O mesmo David Resende descreve um cenário muito difícil, com dias em que "a humidade é menor do que 30%, o ventos correm a mais de 30 km/h e de noite as temperaturas ficam muito altas". Por isso, este autarca diz que o incêndio "está fora de controlo", o que se explica segundo David Resendo por aquela ser uma zona de pinhais. "É só matas, matas, matas de pinhais, é como se tivesse uma torneira de gasolina aberta", descreve. Cap Ferret evacuado As autoridades francesas ordenaram a evacuação total da península de Cap Ferret, um importante destino turístico na costa atlântica.

Em Espanha, um terceiro incêndio estava prestes a juntar-se aos dois que se tinham fundido nos arredores de Madrid, segundo fontes governamentais. Ambos os países, que têm sofrido uma sucessão de ondas de calor e incêndios nos últimos meses e anos — fenómenos que, segundo os cientistas, têm sido agravados pelas alterações climáticas —, solicitaram ajuda à União Europeia, uma vez que os incêndios sobrecarregavam os serviços de emergência. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao exército que apoiasse os esforços de combate aos incêndios, afirmou uma fonte próxima do presidente. A situação de emergência nacional declarada em Espanha — a primeira de sempre a ser declarada devido a um incêndio florestal — permitiu o acesso a financiamento federal para fazer face à crise.