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Incêndios na Europa

Fogos em Espanha e França obrigam a retirar mais de 140 mil pessoas de casa

24 jul, 2026 - 22:04 • Redação com Reuters

Ambos os países, que têm sofrido uma sucessão de ondas de calor e incêndios, solicitaram ajuda à União Europeia, uma vez que os incêndios sobrecarregavam os serviços de emergência.

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Cerca de 140 mil pessoas foram retiradas de casa em Espanha e França por causa dos violentos fogos que assolam aqueles dois países. Em França, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, são 110 mil que tiveram de deixar o local em que vivem de carro ou de barco.

Naquele país toda a zona sul está a ser fustigada por violentos incêndios, alimentados pelas temperaturas altas e pouca humidade, como relata à Renascença, David Resende, autarca de Camps sur L' Isles, localidade do sudoeste de França.

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"As pessoas estão a ser evacuadas e algumas casas foram destruídas esta noite e para o fim da tarde", assinala.

O mesmo David Resende descreve um cenário muito difícil, com dias em que "a humidade é menor do que 30%, o ventos correm a mais de 30 km/h e de noite as temperaturas ficam muito altas".

Por isso, este autarca diz que o incêndio "está fora de controlo", o que se explica segundo David Resendo por aquela ser uma zona de pinhais. "É só matas, matas, matas de pinhais, é como se tivesse uma torneira de gasolina aberta", descreve.

Cap Ferret evacuado

As autoridades francesas ordenaram a evacuação total da península de Cap Ferret, um importante destino turístico na costa atlântica.

Em Espanha, um terceiro incêndio estava prestes a juntar-se aos dois que se tinham fundido nos arredores de Madrid, segundo fontes governamentais.

Ambos os países, que têm sofrido uma sucessão de ondas de calor e incêndios nos últimos meses e anos — fenómenos que, segundo os cientistas, têm sido agravados pelas alterações climáticas —, solicitaram ajuda à União Europeia, uma vez que os incêndios sobrecarregavam os serviços de emergência.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao exército que apoiasse os esforços de combate aos incêndios, afirmou uma fonte próxima do presidente.

A situação de emergência nacional declarada em Espanha — a primeira de sempre a ser declarada devido a um incêndio florestal — permitiu o acesso a financiamento federal para fazer face à crise.

"Este é o pior incêndio florestal da história da nossa região", afirmou a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, depois de ter informado os jornalistas de que os incêndios se tinham fundido. "É a tempestade perfeita de temperaturas muito elevadas e ventos incessantes que não dão tréguas."

Na zona de Madrid, mais de 19 mil pessoas foram obrigadas a evacuar as localidades nas montanhas a oeste de Madrid, 43 habitações foram destruídas, enquanto mais de dois mil bombeiros e 10 aeronaves lutavam em vão para impedir que os incêndios se unissem, afirmou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Tive de fugir de casa. Havia uma bola de fogo. Se tivesse demorado mais cinco minutos, ter-nos-ia aniquilado", disse o morador Enrique Martin num abrigo em Cebreros, a oeste de Madrid.

Até ao momento, este ano, ocorreram mais de 29 grandes incêndios em Espanha, que causaram danos numa área cinco vezes superior à registada na mesma altura de 2025, ano em que foi destruída uma área recorde, afirmou a ministra do Ambiente, Sara Aagesen, numa publicação nas redes sociais.

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