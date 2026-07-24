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Guerra no Médio Oriente

Netanyahu ordena legalização de colonatos na Cisjordânia

24 jul, 2026 - 16:47

Decisão surge na sequência de uma vaga de violência que causou dois mortos israelitas.

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O primeiro-ministro israelita ordenou esta sexta-feira a aceleração da legalização de colonatos na Cisjordânia ocupada e a criação de novos colonatos, na sequência de uma vaga de violência que causou dois mortos israelitas.

O gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou que as medidas incluem “a aceleração da legalização dos colonatos existentes e o estabelecimento de novos”, bem como o reforço das operações militares em aldeias palestinianas suspeitas de albergar grupos armados.

A decisão surgiu depois de ataques registados na Cisjordânia ocupada, que elevaram a tensão numa região onde se têm intensificado os confrontos entre forças israelitas, colonos e palestinianos.

Os colonatos judaicos na Cisjordânia são considerados ilegais ao abrigo do direito internacional, posição reiterada pelas Nações Unidas e pela maioria da comunidade internacional, embora Israel conteste essa interpretação.

O anúncio de Netanyahu ocorre quando o Exército israelita já tinha anunciado preparativos para lançar uma operação militar em grande escala na Cisjordânia, na sequência de novos episódios de violência.

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