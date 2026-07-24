Petróleo dispara para os 100 dólares

Os preços do petróleo dispararam e atingiram esta quinta-feira a “barreira psicológica” dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde maio.



O Brent, crude de referência para o mercado europeu, encerrou a sessão a subir 7%, nos 100,69 dólares por barril.

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Esta subida está diretamente relacionada com o agravamento da situação no Médio Oriente.

Ataques a petroleiros no Mar Vermelho estão a comprometer uma segunda rota estratégica do Médio Oriente para o abastecimento mundial de petróleo, a par do quase encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão.

Os Houthis do Iémen, aliados de Teerão, atacaram dois petroleiros sauditas no âmbito de um bloqueio naval à Arábia Saudita, impulsionando os preços do crude.

Entretanto, as forças norte-americanas lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão, assinalando a 12.ª noite consecutiva de bombardeamentos e desencadeando novas retaliações iranianas.

A Casa Branca ameaçou ainda intensificar as ofensivas, visando infraestruturas iranianas e locais estratégicos associados ao programa nuclear do país.

Esta sexta-feira, deverão ser conhecidas as previsões para o aumento dos combustíveis na próxima semana e esperam-se más notícias para os automobilistas.