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Médio Oriente

Quatro palestinianos e dois soldados israelitas morrem em confrontos na Cisjordânia

24 jul, 2026 - 23:36 • Reuters

O incidente ocorreu junto à aldeia de Tal, a sudoeste da cidade de Nablus, na sequência de um aumento acentuado dos ataques de colonos a aldeias palestinianas desde o início do ano, de acordo com dados das Nações Unidas.

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Quatro palestinianos e dois soldados israelitas morreram esta sexta-feira em confrontos nas imediações de uma aldeia palestiniana na Cisjordânia.

O incidente ocorreu junto à aldeia de Tal, a sudoeste da cidade de Nablus, na sequência de um aumento acentuado dos ataques de colonos a aldeias palestinianas desde o início do ano, de acordo com dados das Nações Unidas.

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As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter recebido informações de que civis israelitas que faziam uma caminhada na zona tinham sido atacados nas proximidades da aldeia, situada na denominada Área A da Cisjordânia.

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Esta zona encontra-se sob controlo civil e de segurança da Autoridade Palestiniana, sendo oficialmente proibida a entrada de cidadãos israelitas.

Segundo o exército israelita, um palestiniano apoderou-se de uma arma pertencente a elementos das forças de segurança israelitas do colonato de Havat Gilad e abriu fogo, ferindo vários israelitas antes de ser morto.

Os militares indicaram ainda que quatro palestinianos morreram durante o incidente.

Responsáveis palestinianos locais afirmaram, por sua vez, que um numeroso grupo de colonos israelitas tentou invadir duas habitações, tendo sido posteriormente confrontado por habitantes da aldeia.

Na sequência dos confrontos, o primeiro-ministro israelita ordenou esta sexta-feira a aceleração da legalização de colonatos na Cisjordânia ocupada e a criação de novos colonatos.

O gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou que as medidas incluem “a aceleração da legalização dos colonatos existentes e o estabelecimento de novos”, bem como o reforço das operações militares em aldeias palestinianas suspeitas de albergar grupos armados.

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