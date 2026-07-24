Quatro palestinianos e dois soldados israelitas morrem em confrontos na Cisjordânia

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter recebido informações de que civis israelitas que faziam uma caminhada na zona tinham sido atacados nas proximidades da aldeia, situada na denominada Área A da Cisjordânia.

O incidente ocorreu junto à aldeia de Tal, a sudoeste da cidade de Nablus, na sequência de um aumento acentuado dos ataques de colonos a aldeias palestinianas desde o início do ano, de acordo com dados das Nações Unidas.

Quatro palestinianos e dois soldados israelitas morreram esta sexta-feira em confrontos nas imediações de uma aldeia palestiniana na Cisjordânia.

Autarca de Nova Iorque diz estar a analisar as opç(...)

Esta zona encontra-se sob controlo civil e de segurança da Autoridade Palestiniana, sendo oficialmente proibida a entrada de cidadãos israelitas.

Segundo o exército israelita, um palestiniano apoderou-se de uma arma pertencente a elementos das forças de segurança israelitas do colonato de Havat Gilad e abriu fogo, ferindo vários israelitas antes de ser morto.

Os militares indicaram ainda que quatro palestinianos morreram durante o incidente.

Responsáveis palestinianos locais afirmaram, por sua vez, que um numeroso grupo de colonos israelitas tentou invadir duas habitações, tendo sido posteriormente confrontado por habitantes da aldeia.

Na sequência dos confrontos, o primeiro-ministro israelita ordenou esta sexta-feira a aceleração da legalização de colonatos na Cisjordânia ocupada e a criação de novos colonatos.

O gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou que as medidas incluem “a aceleração da legalização dos colonatos existentes e o estabelecimento de novos”, bem como o reforço das operações militares em aldeias palestinianas suspeitas de albergar grupos armados.