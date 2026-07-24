Região de Madrid está a viver "pior incêndio da história"

"São horas complicadíssimas" e "uma catástrofe" para a região, afirmou.

Isabel Díaz Ayuso afirmou que uma "t empestade perfeita" está a agravar a situação, por causa do vento forte e das altas temperaturas .

"É o pior incêndio da história da Comunidade de Madrid [Região Autónoma]”, disse Isabel Díaz Ayuso em declarações aos jornalistas ao final da manhã, para fazer um ponto de situação dos fogos.

A região de Madrid está a enfrentar " o pior incêndio da história ", disse esta sexta-feira, a presidente do governo autonómico, que revelou que 19 .000 pessoas de várias localidades foram retiradas de casa desde quinta-feira.

Já arderam quase 125 mil hectares desde o início d(...)

A presidente regional revelou que 19.000 pessoas foram retiradas de casa desde quinta-feira em várias localidades das zonas afetadas pelos incêndios, incluindo idosos que vivem em lares.

Os incêndios na região de Madrid estão também a afetar a província de Ávila, na região autónoma vizinha de Castela e Leão.

Estes incêndios levaram o Governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite e a acionar o mecanismo europeu de proteção civil, para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros europeus.

Espanha juntou-se assim a França, que também pediu ajuda através do mecanismo europeu de proteção civil para combater os fogos que atingem o país.

Este ano já arderam perto de 130.000 hectares em Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.