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Região de Madrid está a viver "pior incêndio da história"

24 jul, 2026 - 16:28 • Lusa

Segundo as autoridades, os três incêndios que atingem localidades da região, situadas entre 50 e 100 quilómetros da capital, uniram-se e formam agora uma única frente.

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A região de Madrid está a enfrentar "o pior incêndio da história", disse esta sexta-feira, a presidente do governo autonómico, que revelou que 19.000 pessoas de várias localidades foram retiradas de casa desde quinta-feira.

"É o pior incêndio da história da Comunidade de Madrid [Região Autónoma]”, disse Isabel Díaz Ayuso em declarações aos jornalistas ao final da manhã, para fazer um ponto de situação dos fogos.

Isabel Díaz Ayuso afirmou que uma "tempestade perfeita" está a agravar a situação, por causa do vento forte e das altas temperaturas.

"São horas complicadíssimas" e "uma catástrofe" para a região, afirmou.

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A presidente regional revelou que 19.000 pessoas foram retiradas de casa desde quinta-feira em várias localidades das zonas afetadas pelos incêndios, incluindo idosos que vivem em lares.

Os incêndios na região de Madrid estão também a afetar a província de Ávila, na região autónoma vizinha de Castela e Leão.

Estes incêndios levaram o Governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite e a acionar o mecanismo europeu de proteção civil, para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros europeus.

Espanha juntou-se assim a França, que também pediu ajuda através do mecanismo europeu de proteção civil para combater os fogos que atingem o país.

Este ano já arderam perto de 130.000 hectares em Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.

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