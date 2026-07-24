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Médio Oriente
Trump admite usar fundos iranianos para compensar danos da guerra. Irão fala em precedente "incendiário"
24 jul, 2026 - 04:43 • Rita Vila Real
Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já advertiu: "Aqueles que lucram com esses fundos devem lembrar-se: assim que os governos normalizarem a confiscação, nenhum ativo estará a salvo. O caos que se seguirá não será agradável nem pacífico."
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu utilizar fundos iranianos sobre posse dos Estados Unidos da América para cobrir "todos e quaisquer danos causados a navios, carga ou qualquer elemento relacionado".
Através de uma publicação na rede social Truth, o líder norte-americano considera uma atitude "justa e equitativa a tomar".
Em resposta às declarações do Presidente norte-americano, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, adverte que a utilização de ativos estatais congelados cria um precedente global "incendiário".
"A apreensão dos ativos de outra nação para pagar eventuais danos não relacionadas, é um precedente incendiário", escreveu Araghchi na rede social X.
O ministro iraniano advertiu que "aqueles que lucram com esses fundos devem lembrar-se: assim que os governos normalizarem a confiscação, nenhum ativo estará a salvo. O caos que se seguirá não será agradável nem pacífico".
Seizing another nation's assets to pay for unrelated future claims is an incendiary precedent.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 24, 2026
Those who celebrate or profit from such funds should remember: once governments normalize confiscation, no one's assets are safe. Ensuing chaos will not be pretty or peaceful.
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