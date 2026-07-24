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Médio Oriente

Trump admite usar fundos iranianos para compensar danos da guerra. Irão fala em precedente "incendiário"

24 jul, 2026 - 04:43 • Rita Vila Real

Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano já advertiu: "Aqueles que lucram com esses fundos devem lembrar-se: assim que os governos normalizarem a confiscação, nenhum ativo estará a salvo. O caos que se seguirá não será agradável nem pacífico."

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu utilizar fundos iranianos sobre posse dos Estados Unidos da América para cobrir "todos e quaisquer danos causados a navios, carga ou qualquer elemento relacionado".

Através de uma publicação na rede social Truth, o líder norte-americano considera uma atitude "justa e equitativa a tomar".

Em resposta às declarações do Presidente norte-americano, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, adverte que a utilização de ativos estatais congelados cria um precedente global "incendiário".

"A apreensão dos ativos de outra nação para pagar eventuais danos não relacionadas, é um precedente incendiário", escreveu Araghchi na rede social X.

O ministro iraniano advertiu que "aqueles que lucram com esses fundos devem lembrar-se: assim que os governos normalizarem a confiscação, nenhum ativo estará a salvo. O caos que se seguirá não será agradável nem pacífico".

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