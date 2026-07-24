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Internacional
Trump ameaça UE depois de multa europeia à Google
24 jul, 2026 - 21:07 • Reuters
"A União Europeia pagará um preço muito elevado por esta conduta ilegal e altamente antiética", escreveu o presidente norte-americano.
O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou veementemente na sexta-feira a União Europeia pelo que classificou como uma decisão ilegal de multar a Google, da Alphabet.
Trump disse ainda que Washington iria lançar uma investigação sobre o «roubo» de empresas americanas por parte do bloco.
Na quinta-feira, a Comissão Europeia multou a Google num total de 890 milhões de euros (1 mil milhões de dólares) por desrespeitar as regras da UE destinadas a controlar o poder das grandes empresas tecnológicas.
"Iremos iniciar imediatamente uma investigação ao abrigo da Secção 301 sobre a prática de “ROUBO” às empresas americanas", afirmou Trump numa publicação nas redes sociais, referindo-se à Secção 301 da Lei do Comércio de 1974.
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