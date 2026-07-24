Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Internacional

Trump ameaça UE depois de multa europeia à Google

24 jul, 2026 - 21:07 • Reuters

"A União Europeia pagará um preço muito elevado por esta conduta ilegal e altamente antiética", escreveu o presidente norte-americano.

A+ / A-

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou veementemente na sexta-feira a União Europeia pelo que classificou como uma decisão ilegal de multar a Google, da Alphabet.

Trump disse ainda que Washington iria lançar uma investigação sobre o «roubo» de empresas americanas por parte do bloco.

Na quinta-feira, a Comissão Europeia multou a Google num total de 890 milhões de euros (1 mil milhões de dólares) por desrespeitar as regras da UE destinadas a controlar o poder das grandes empresas tecnológicas.

"Iremos iniciar imediatamente uma investigação ao abrigo da Secção 301 sobre a prática de “ROUBO” às empresas americanas", afirmou Trump numa publicação nas redes sociais, referindo-se à Secção 301 da Lei do Comércio de 1974.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha