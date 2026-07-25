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Atropelamento em Parada LGBTI+ de Berlim faz um morto e vários feridos graves

25 jul, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters

Decorre uma operação policial para deter os suspeitos. Parada da comunidade gay, que junta milhares de pessoas, foi cancelada após o incidente.

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Pelo menos uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas, algumas em estado crítico, quando um carro atropelou uma multidão numa praça de Berlim, durante uma Parada do Orgulho LGBTI+, avança a Polícia alemã.

"Pouco antes das 22h00, o condutor de um veículo branco terá atropelado várias pessoas na Ahornsteig, no parque Großer Tiergarten", informa as forças de segurança, numa mensagem publicada nas redes sociais.

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As vítimas estão a ser assistidas pelas equipas de emergência.

As autoridades lançaram uma "operação de grande envergadura para localizar os suspeitos envolvidos no incidente".

De acordo com o jornal "Bild", uma carrinha de cor branca investiu contra a multidão a alta velocidade.

Após este incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada. O encontro anual junta milhares de pessoas.

[em atualização]

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