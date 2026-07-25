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Alemanha
Atropelamento em Parada LGBTI+ de Berlim faz um morto e vários feridos graves
25 jul, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters
Decorre uma operação policial para deter os suspeitos. Parada da comunidade gay, que junta milhares de pessoas, foi cancelada após o incidente.
Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas, algumas em estado crítico, quando um carro atropelou uma multidão numa praça de Berlim, durante uma Parada do Orgulho LGBTI+, avança a Polícia alemã.
"Pouco antes das 22h00, o condutor de um veículo branco terá atropelado várias pessoas na Ahornsteig, no parque Großer Tiergarten", informa as forças de segurança, numa mensagem publicada nas redes sociais.
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As vítimas foram assistidas pelas equipas de emergência e transportadas para os hospitais da cidade.
A viatura só parou quando embateu contra uma árvore. O suspeito ou suspeitos – o número não é conhecido – colocaram-se em fuga.
As autoridades lançaram uma "operação de grande envergadura para localizar os suspeitos envolvidos no incidente".
De acordo com o jornal "Bild", uma carrinha de cor branca investiu contra a multidão a alta velocidade.
Testemunhas citadas pelo "Bild" relatam ter visto um homem a fugir do local a pé.
Após este incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada. O encontro anual junta milhares de pessoas.
O evento reúne, todos os anos, centenas de milhares de pessoas na capital alemã. O evento assinala a revolta de Stonewall, ocorrida em Nova Iorque em 1969, e combina um desfile com reivindicações políticas em defesa da igualdade, da inclusão e da proteção contra a discriminação.
Realizado pela primeira vez em Berlim Ocidental, em 1979, a Parada do Orgulho LGBTI+ evoluiu de uma pequena manifestação para um dos principais eventos do calendário cultural e político da cidade.
O desfile é o ponto alto das celebrações, mas o programa inclui também uma vasta agenda de iniciativas políticas, culturais e festivas, organizadas em vários locais de Berlim.
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