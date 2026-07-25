Atropelamento em Parada LGBTI+ de Berlim faz um morto e vários feridos graves

As vítimas foram assistidas pelas equipas de emergência e transportadas para os hospitais da cidade.

"Pouco antes das 22h00, o condutor de um veículo branco terá atropelado várias pessoas na Ahornsteig, no parque Großer Tiergarten", informa as forças de segurança, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas, algumas em estado crítico, quando um carro atropelou uma multidão numa praça de Berlim , durante uma Parada do Orgulho LGBTI+, avança a Polícia alemã.

A viatura só parou quando embateu contra uma árvore. O suspeito ou suspeitos – o número não é conhecido – colocaram-se em fuga.

As autoridades lançaram uma "operação de grande envergadura para localizar os suspeitos envolvidos no incidente".

De acordo com o jornal "Bild", uma carrinha de cor branca investiu contra a multidão a alta velocidade.

Testemunhas citadas pelo "Bild" relatam ter visto um homem a fugir do local a pé.

Após este incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada. O encontro anual junta milhares de pessoas.

O evento reúne, todos os anos, centenas de milhares de pessoas na capital alemã. O evento assinala a revolta de Stonewall, ocorrida em Nova Iorque em 1969, e combina um desfile com reivindicações políticas em defesa da igualdade, da inclusão e da proteção contra a discriminação.

Realizado pela primeira vez em Berlim Ocidental, em 1979, a Parada do Orgulho LGBTI+ evoluiu de uma pequena manifestação para um dos principais eventos do calendário cultural e político da cidade.

O desfile é o ponto alto das celebrações, mas o programa inclui também uma vasta agenda de iniciativas políticas, culturais e festivas, organizadas em vários locais de Berlim.