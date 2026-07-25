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Alemanha
Carro atropela multidão em Berlim durante Parada do Orgulho Gay
25 jul, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters
Polícia alemã confirma vários feridos e procura suspeitos. Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada após o incidente.
Várias pessoas ficaram feridas quando um carro investiu contra uma multidão numa rua de Berlim, na Alemanha.
"Estamos no local com um elevado dispositivo policial e meios de socorro dos bombeiros de Berlim, no parque Großer Tiergarten. Há indícios de que um veículo entrou no parque, atropelou várias pessoas e provocou vários feridos", informa a Polícia, numa mensagem publicada nas redes sociais.
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As vítimas estão a ser assistidas pelas equipas de emergência, adiantam as autoridades.
As autoridades lançaram uma "operação de grande envergadura para localizar os suspeitos envolvidos no incidente".
De acordo com o jornal "Bild", uma carrinha de cor branca investiu contra a multidão a alta velocidade.
Após este incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada. O encontro anual junta milhares de pessoas.
[em atualização]
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