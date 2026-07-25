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Alemanha
Carro atropela multidão em Berlim durante Parada do Orgulho LGBTI+
25 jul, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters
Polícia alemã confirma um morto e vários feridos graves. Decorre uma operação para deter os suspeitos. Evento da comunidade LGBTI+ foi cancelado após o incidente.
Pelo menos uma pessoa morreu e várias sofreram ferimentos graves quando um carro investiu contra uma multidão numa rua de Berlim, na Alemanha. A informação foi avançada por fonte policial ao jornal Bild.
"Pouco antes das 22h00, o condutor de um veículo branco terá atropelado várias pessoas na Ahornsteig, no parque Großer Tiergarten", informa a Polícia, numa mensagem publicada nas redes sociais.
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Há vários feridos, "incluindo várias vítimas em estado crítico", adiantam as autoridades.
As vítimas estão a ser assistidas pelas equipas de emergência.
As autoridades lançaram uma "operação de grande envergadura para localizar os suspeitos envolvidos no incidente".
De acordo com o jornal "Bild", uma carrinha de cor branca investiu contra a multidão a alta velocidade.
Após este incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada. O encontro anual junta milhares de pessoas.
[em atualização]
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