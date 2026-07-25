Delcy Rodríguez afirma ter "plano-mestre" para reconstrução da Venezuela

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assegurou esta sexta-feira que o seu Governo está a trabalhar num "plano-mestre" para a reconstrução do país, um mês após os sismos que provocaram mais de 5.500 mortos.

"Vocês sabem que estamos a trabalhar num plano-mestre para a Venezuela, para La Guaira, que permita a recuperação integral das infraestruturas e habitações", afirmou a dirigente numa cadeia de oração transmitida pela televisão estatal VTV a partir de La Guaira, o estado mais afetado pelos sismos.

Rodríguez acrescentou que a reconstrução deve também contemplar a vertente humana, em áreas como educação e trabalho, apelando aos venezuelanos para não perderem a fé.

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Um grupo de 39 organizações não-governamentais exigiu igualmente que sejam publicados de forma periódica, acessível e verificável os planos completos de reconstrução. As ONG pediram ainda que sejam incluídos critérios de priorização, cronogramas, orçamentos e mecanismos de prestação de contas, segundo um comunicado de uma das ONG, a Laboratório de Paz.